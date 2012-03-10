محمد فنایی اشکوری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت نشر حوزه اندیشه در سال 90 گفت: بنظرم وضعیت کار پژوهشی در حوزه های فلسفه، عرفان و دین شناسی بطور نسبی تاحدی مطلوب است هرچند در نشر این پژوهش ها و تحقیقات مشکلات همیشه وجود دارد.

وی افزود: معمولا آن چیزی که نشر می شود فاصله زمانی زیادی با پژوهش دارد. پژوهشی انجام می گیرد اما تا وارد بازار شود چندین سال طول می کشد و تازگی و طراوت خود را از دست می دهد، نمی دانم آیا همه مؤلفان با این مشکل مواجه هستند یا نه، ولی تجربه شخصی من این طور بوده است، در کل کمیت نشر در این حوزه ها به طور نسبی مطلوب است.

این محقق و نویسنده در ادامه اظهار داشت: آنچه معضل و مشکل هست در بخش توزیع است، گاهی انسان مدت ها زحمت می کشد و تحقیق می کند ولی آنگونه که باید مکانیسم های توزیع فراهم نیست. خیلی وقت ها توزیع تابع امکاناتی است که مؤلف دارد و اگر شهرت و توانایی مالی بالا و ارتباطات گسترده داشته باشد توزیع آثار هم در حد گسترده انجام می گیرد ولی اگر این امکانات را نداشته باشد در یک شمارگان و جمع محدود محبوس می شود.

وی با بیان اینکه اینگونه نیست که هر کتابی که کیفیت بهتری دارد لزوما بهتر شناخته شده است، تصریح کرد: خیلی از کتاب ها به لحاظ کیفی خیلی باارزش هستند ولی به دلیل نبود امکانات و ارتباطات و نبود مکانیسم درست برای توزیع مهجور و فراموش شده باقی می مانند که وظیفه متولیان فرهنگی کشور این است که این کار را انجام دهند.

فنایی اشکوری تأکید کرد: کار پژوهشگر، تحقیق است او دیگر نباید نگران نشر و توزیع باشد خیلی از پژوهشگران به همین دلیل خود به دنبال تأسیس انتشارات رفتند تا آثار خود را توزیع کنند این کار به هم به کار تحقیق لطمه می زند و هم آنها را ناامید و دلسرد می کند و هم وقت را می گیرد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: چون روش صحیحی برای این کار در اختیار نیست آن طور که باید از آن پژوهش بهره کافی برده نمی شود پژوهش ارزش دارد ولی این وقتی به ثمر می رسد که استفاده بهینه از پژوهش انجام شود این امر مبتنی بر این است که نشر به موقع و توزیع مناسب انجام گیرد که در هر دو مسئله در کشور ضعف وجود دارد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: محققانی وجود دارند که با جدیت شب و روز دنبال تحقیق و تفکر هستند ولی متأسفانه از کارها استفاده بهینه نمی شود گاهی حتی کتاب هایی که تأثیرات منفی دارند و ترجمه آثار ویرانگر و انحرافی خارجی هستند به چاپ های بالا می رسند. کیفیت چاپ و توزیع گسترده و معرفی و تبلیغات خوب باعث این اتفاق می شود اینها آسیب های فرهنگی است که متأسفانه وجود دارد که بخش زیادی هم به مدیریت بر می گردد.