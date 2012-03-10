آمریکا سیستم ایمنی و امنیتی تاسیسات هسته ای خود را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این اقدام نیازمند آن است که نیروگاه های هسته ای آمریکا سیستم های بیرون دهی و تخلیه جدیدی را نصب کرده و یا آنها را توسعه دهند تا میزان آسیب به هسته راکتورها را در زمان تصادفات جدی و یا نظیر آنچه در سال گذشته در ژاپن رخ داد، را کاهش دهند.

علاوه بر آن، این اقدام آمریکا همچنین نیازمند استفاده از تجهیزات مناسب برای مونیتور سطح آب در حوضچه هایی که از سوخت هسته ای استفاده می کنند نیز هست.

این فرمان صادر شده از سوی کمیسون نظم دهی هسته ای همچنین تاکید می کند که نیروگاه ها باید امنیت کلی تجهیزات حفاظتی را که پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 نصب شده اند را افزایش دهند.

این برای نخستین بار از تاریخ 11 مارس سال گذشته تا کنون یعنی زمان وقوع زلزله و سونامی در ژاپن و آسیب دیدن نیروگاه دائی چی در فوکوشیمای این کشور است که کمیسیون نظم دهی هسته ای آمریکا دستور ارتقاء ضریب امنیتی نیروگاه های هسته ای ایالات متحده را صادر کرده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، آمریکا در حال حاضر 65 نیروگاه هسته ای اقتصادی و 104 راکتور در اختیار دارد که به آنها دستور داده شده تا دست کم 300 مورد از تجهیزات امنیتی خود را تغییر داده و یا آنها را ارتقاء دهند.

در همین رابطه نیروگاه های هسته ای آمریکا اعلام کرده اند که برای خرید و نصب تجهیزات امنیتی قابل انتقال شامل پمپ و ژنراتور دست کم نیازمند 100 میلیون دلار بودجه هستند.

بر اساس اعلام کمیسیون نظم دهی هسته ای آمریکا، درصورت ارتقائ سیستم های امنیت هسته ای در نیروگاه های آمریکا درصورت بروز هر گونه اشکالی، تجهیزات جدید به کار گرفته شده می توانند برق و آب مورد نیاز برای فعالیت های حیاتی نیروگاه را تامین کرده، هسته راکتور را خنک کرده، از آب حوضچه های خنک کننده استفاده کرده و تجهیزات را با هم مرتبط نگه دارند.