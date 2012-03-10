"ساعتساز" شمس العماره ثبت تصویر شد

ارد زند کارگردان مستند "ساعتساز" در خصوص کم و کیف سوژه این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فیلم مستند "ساعتساز" درباره عمارت شمس العماره در کاخ گلستان است. سر در این عمارت یک ساعت وجود دارد که ملکه ویکتوریا در زمان ناصرالدین شاه به او هدیه داده است . این ساعت پس از چند سال کارکردن به خواب عمیقی فرو رفت تا اینکه یک ساعتساز گفت که حاضر به تعمیر و راه اندازی مجدد این ساعت است.

وی در ادامه افزود: پس از اینکه موضوع با مدیریت این عمارت مطرح شد او پذیرفت و طرح را برای گروه مستند شبکه یک سیما نوشتیم و پس از تصویب وارد مرحله تصویربرداری شد.

این مستندساز درادامه با اشاره به ایده های شکل گرفته هنگام تصویربرداری این مستند افزود: هنگام تصویربرداری این مستند ایده های زیبایی به ذهنم رسید به عنوان مثال یکی از این ایده های این بود که جستجو کنیم و بیابیم که این ساعت در کدام کارخانه ساخته شده و از آن زمان که نصب شده است چه وقایعی اتفاق است.

زند در ادامه افزود: یکی از وقایع جالب در این مستند روایت های شفاهی درباره ساعت شمس العماره است که بخش هایی از این مستند تصویربرداری شده است تا موضوع را از دست ندهیم و در ادامه بنا دارم در کنار مستند ساعت ساز یک فیلم مستند دیگر شکل بگیرد و هنوز در مرحله تحقیقات میدانی هستیم.

لازم به ذکر است مستند "ساعتساز" به صورت موازی به سه بخش ساخت، تاریخچه و اتفاقات مهم کاخ گلستان در 150 سال اخیر می‌پردازد. همچنین قرار است که تاریخچه ساخت، نصب و کارکرد ساعت شمس العماره بررسی ‌شود. سایرعوامل سازنده مستند "ساعتساز" عبارتند از رضا جلالی تصویربردار، حمیدرضا بداقی مدیر تولید و میلاد علایی عکاس هستند.