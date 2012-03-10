قیمت هفت ماهه گاز طبیعی مغایر قانون است

احمدعلی مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر‌ اساس بند ب ماده 46 قانون بودجه سال 90 کل کشور به دولت اجازه داده نشده، قیمت انرژی را بیش از 20 درصد نسبت به سال 89 افزایش دهد.

وی افزود: تغییر قیمت در هفت ماهه سال 90 گاز طبیعی مغایر قانون بوده که طی مکاتبه‌ای با ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شدیم.

عضو خانه ملت اظهار داشت: قیمت گاز خانگی در سال 89 به مبلغ 700 ریال و در سال 90 به مبلغ هزار و 200 ریال بوده که 71.4 درصد افزایش پیدا کرد.

نماینده مردم شهرستانهای نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس ادامه داد: در بخش دولتی قیمت گاز در سال 89 به مبلغ هزار ریال و در سال 90 به مبلغ دو هزار ریال بوده است که معادل 100 درصد افزایش قیمت داشتیم.

وی افزود: در بخش کشاورزی، دامپروری و کسب و خدمات عادی در سال 89 به ترتیب 600 و هزار ریال و در سال 90 به ترتیب هزار و دو هزار ریال بوده است که به ترتیب 66.7 درصد و 100 درصد قیمت گاز افزایش یافته است.