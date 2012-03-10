مقوله طنز کمتر در ادبیات پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی افزود: اگر این غفلت ادامه یابد فضای طنز به سمت و سوی دیگری سوق پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: از این رو، حوزه هنری استان گلستان با همکاری مؤسسه آموزش عالی قابوسیه کارگاه یک روزه آموزش طنز 18 اسفند در محل موسسه آموزش عالی قابوسیه واقع در گرگان، خیابان ولی عصر، عدالت هشتم برگزار شد.



مسئول دفتر طنز حوزه هنری گلستان گفت: این کارگاه با حضور شاعران برجسته‌ای چون ناصر فیض ، محمد رمضانی فرخانی و شاعران گلستانی برگزار شد.



عبدی در ادامه از استقبال مطلوب علاقمندان جهت حضور در این کارگاه خبر داد.