  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

عبدی:

مقوله طنز کمتر در ادبیات پرداخت شده است

مقوله طنز کمتر در ادبیات پرداخت شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر طنز حوزه هنری گلستان گفت: مقوله طنز و ظرفیتهای آن کمتر در ادبیات به آن پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی افزود: اگر این غفلت ادامه یابد فضای طنز به سمت و سوی دیگری سوق پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: از این رو، حوزه هنری استان گلستان با همکاری مؤسسه آموزش عالی قابوسیه کارگاه یک روزه آموزش طنز  18 اسفند در محل موسسه آموزش عالی قابوسیه واقع در گرگان، خیابان ولی عصر، عدالت هشتم برگزار شد.

مسئول دفتر طنز حوزه هنری گلستان گفت: این کارگاه با حضور شاعران برجسته‌ای چون ناصر فیض ، محمد رمضانی فرخانی و شاعران گلستانی برگزار شد.

عبدی در ادامه از استقبال مطلوب علاقمندان جهت حضور در این کارگاه خبر داد.
کد مطلب 1555945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه