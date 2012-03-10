کشف مجموعه ای از حبابهای جدید کیهانی توسط شهروندان دانشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 35 هزار طرفدار اطلاعات به دست آمده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر را زیر رو کرده و موفق به کشف حبابهایی جدید در فضا شدند که به واسطه فورانهای ستاره های جوان در میان غبار و گاز اطراف به وجود می آیند.

این تیم از علاقمندان به نجوم بخش کوچکی از اطلاعات تلسکوپ فضایی اسپیتزر را مورد بررسی قرار داده و برای یافتن حبابهای کیهانی اسکن کردند. این دانشمندان آماتور با استفاده از ابزاری پیچیده شکل و ضخامت حبابها را دنبال کردند و بر اساس یافته های خود نقشه ای حرارتی از حبابهای راه شیری به وجود آوردند.

این شهروند دانشمندان با غربال کردن اطلاعات تلسکوپ فروسرخ اسپیتزر طی پروژه آنلاینی به نام راه شیری موفق به کشف این حبابها شدند، در واقع کشف جدید تعداد حبابهای موجود در کهکشان راه شیری را 10 برابر تعدادی نشان می دهد که در گذشته تصور می رفت.

بر اساس گزارش میل آنلاین، این یافته نشان می دهد کهکشان راه شیری کهکشان ستاره ساز فعالتری است و مملو از حبابهایی است که سرتاسر آن را فرا گرفته اند. به گفته محققان رایانه برای یافتن این حبابها توانایی چندانی ندارند اما چشم انسان می تواند این کار را با دقتی بسیار بالا قادر به انجام آن خواهد بود.