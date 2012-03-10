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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

آخرین تصویر از ماهواره نوید؛

ماهواره نوید به قاره آفریقا وارد شد/ مسیرهای نوید طی 36 روز

ماهواره نوید به قاره آفریقا وارد شد/ مسیرهای نوید طی 36 روز

ماهواره نوید که در روز 14 بهمن ماه جاری به فضا پرتاب شد، پس از گذشت 36 روز به قاره آفریقا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت 36 روز از پرتاب ماهواره نوید به فضا، این ماهواره امروز 20 اسفندماه با گذشتن از اقیانوس اطلس در ساعت 9 و 35 دقیقه به وقت محلی، به قاره آفریقا نزدیک شد. 

مسیر ماهواره نوید پس از 36 روز ماندگاری در فضا

این ماهواره در روز 14 بهمن ماه از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد و در روز 7 اسفندماه در ساعت 11 و 18 دقیقه به وقت محلی از فراز ایران عبور کرد.

این ماهواره تاکنون در مدار بیضی شکل خود از اقیانوس های هند و اطلس و از قاره های آفریقا، آمریکا و آسیا گذر کرده است.

کد مطلب 1555948

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