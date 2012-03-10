آخرین وضعیت کسر امتیاز از پرسپولیس/ ارسال مدارک به فیفا تا پایان هفته

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ضرب الاجلی که کمیته انضباطی فیفا در خصوص پرداخت مطالبات مالی نلو وینگادا تا تاریخ 10 مارس (بیستم اسفند) به باشگاه پرسپولیس داده، تاکید کرد: بعد از رای اولی که کمیته انضباطی فیفا در خصوص پرداخت مطالبات مالی وینگادا داده که وی از باشگاه پرسپولیس طلبکار است، دیگر ما چیزی در مورد ضرب الاجل فیفا تا تاریخ 20 اسفند در این خصوص دریافت نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ما اعتراض خود را در خصوص رای کمیته انضباطی فیفا حدود 10 روز پیش به این کمیته فرستاده‌ایم، اظهار داشت: در حال حاضر منتظر رای فیفا در خصوص اعتراضی که کرده‌ایم هستیم و تا پایان هفته نیز مدارک و مستندات خود را در خصوص پرونده وینگادا به کمیته انضباطی فیفا ارسال می‌کنیم.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه هنوز کمیته انضباطی فیفا ضرب الاجلی برای کسر امتیاز از باشگاه پرسپولیس تعیین نکرده، خاطر نشان کرد: بعید می‌دانم کمیته انضباطی فیفا بزودی در خصوص اعتراض ما به رای این کمیته در خصوص وینگادا رای صادر کند و پس از صدور رای نیز ما دو ماه فرصت داریم تا حقانیت خود را در خصوص این پرونده ثابت کنیم.

وی با بیان اینکه هواداران در حال حاضر نگران کسر امتیاز از تیم پرسپولیس نباشند، تاکید کرد: سرمربی پیشین پرسپولیس به تعهداتش که در قرارداد وی قید شده، عمل نکرده و ما دراعتراض خود به رای فیفا در خصوص این موضوع تاکید کرده‌ایم.

سالارکیا در خاتمه در خصوص این تعهدات گفت: به عنوان نمونه این تعهدات به بحث ارتقای جایگاه تیم در لیگ برتر، جذب بازیکنان طراز اول، گرفتن نتیجه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و ... باز می‌گردد و در پرونده وینگادا کاملا حق با باشگاه پرسپولیس است.