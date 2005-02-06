چهار بازيكن درمرحله نهايي اسلم دانك

به گزارش خبرنگار" مهر" هومن رضايي، قاسم جعفري، ويتاري مارش، كلوين وارنر، سامان ويسي، ايمان زندي شركت كنندگان درمرحله دوم بودند كه ايمان زندي، سامان ويسي، هومن رضايي وويتاري مارش با كسب بيشترين امتيازات به مرحله نهايي را پيدا كردند كه بايد فردا وپس ازبازي اول، دراين مرحله به رقابت بپردازند.

شايان ذكراست: كلوين وارنر بازيكن تيم صنام عليرغم اينكه درجريان بازيهاي ليگ برتر اسپكهاي زيبا وپرقدرتي به نمايش مي گذارد، دراين مرحله با انجام دواسپك ضعيف كه بنظرمي رسيد ناشي ازبي انگيزيگي اوست، ازدورمسابقات كناررفت.

گفتني است: درمرحله دوم ويسي 5/86 امتياز، زندي 85 امتياز، مارش 75 امتيازورضايي 74 امتياز كسب كردند.