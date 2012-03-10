ذوب آهن مقتدرانه جام قهرمانی را تصاحب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده کشورمان شب گذشته موفق شد در دیدار پایانی تیم مصر، میزبان این رقابت ها را در سه ست متوالی و با نتایج ( 25- 17) ، ( 25 -17 ) ، ( 25 – 21) شکست داده و عنوان قهرمانی رقابت های جام بین قاره ای را به دست آورد.



در دیدار رده بندی نیز نمایندگان روسیه و آلمان با هم روبرو شدند که روسیه با نتیجه 3 بر یک از سد آلمان گذشت و عنوان سوم این رقابت ها را کسب کرد.



در رقابت های بخش بانوان نیز نماینده چین به مقام قهرمانی رسید و نمایندگان اوکراین و اسلوونی نیز در جایگاه دوم و سوم ایستادند.



رمضان صالحی از تیم ذوب آهن به عنوان بهترین لیبرو و دریافت کننده در جریان این مسابقات شناخته شد.



ذوب آهن تا رسیدن به مرحله نیمه نهایی، نمایندگان روسیه، هلند، اوکراین، آلمان، کلمبیا، انگلستان و آمریکا را مقتدرانه پشت سرگذاشت و در مرحله نیمه نهایی نیز با شکست آلمان به عنوان فینالیست به دیدار نماینده مصر، میزبان این رقابت ها، رفت.



مسابقات والیبال نشسته جام بین قاره ای از 11 تا 19 اسفند در شهر قاهره برگزار شد . در این رقابت ها تیم های ذوب آهن اصفهان، روسیه، هلند ، اوکراین، آلمان، کلمبیا و انگستان در گروه یک و تیم های مصر، قزاقستان، برزیل، آمریکا، عراق و کرواسی در گروه دو به مصاف هم رفتند.

