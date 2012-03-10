هشدار اروپا درباره مداخله نظامی در سوریه/ تأکید بر رویکرد دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته در نشست کپنهاگ دانمارک در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه دولت بشار اسد اعلام کردند: به نظر می رسد که تحریم ها علیه این کشور کارساز باشد.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا با تاکید بر افزایش تحریم ها علیه سوریه در عین حال خواستار ارسال کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان در این کشور شدند.

"کارل بیلدت" وزیر خارجه سوئد با تاکید بر راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه گفت: اولویت اتحادیه اروپا در سوریه متوقف کردن جنگ فرقه ای در این کشور از طریق ماموریت "کوفی عنان" دبیرکل سابق سازمان ملل و فرستاده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد به دمشق است.

همچنین "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان پیش از حضور در این نشست در برلین در اظهاراتی مداخله جویانه ادعا کرد: بسیار خوب است که مقامات دولتی ارشد و نظامی سوریه از بشار اسد فاصله گرفتند.

وزیر خارجه آلمان در ادامه به عواقب فاجعه بار و نتایج معکوس مداخله نظامی در سوریه اشاره کرد و رهبران غربی را از این اقدام برحذر داشت.

وزیر خارجه دانمارک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، گفت: اتحادیه اروپا باید بر فشارهای خود علیه روسیه و چین برای همسویی با جامعه بین الملل در قبال سوریه بیفزاید.

هشدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا درحالیست که ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرده است: نظامیان آمریکایی آماده اند در صورتی که از آنها خواسته شود در مسئله سوریه دخالت کنند.

وی با این حال اذعان کرد که تا کنون درخواستی از سوی اتحادیه عرب برای مداخله نظامی در این کشور نشده است. از سوی دیگر "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در کنگره آمریکا اعلام کرد این کشور برنامه ای برای حمله نظامی به سوریه ندارد.