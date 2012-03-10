آذربایجان شرقی ؛ عروس ایران زمین

به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استانهای شمالغرب کشور ایران در همسایگی سه استان اردبیل از سمت شرق، آذربایجان غربی از سمت غرب و زنجان از سمت جنوب قرار دارد و از شمال با جمهوری خود مختار نخجوان، جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم مرز است.

نام آذربایجان در منابع تاریخی متعددی به چشم می خورد به نحوی که آذربایجان در فارسی میانه آتور پاتکان، در آثار کهن فارسی آذربادگان یا آذربایگان، در فارسی کنونی آذربایجان، در یونانی بیزانس آذربیگانون، در ارمنی آتراپاتاکان، در سریانی آذربایغان و در عربی آذربیجان نامیده شده است. تاریخ باستانی آذربایجان با تاریخ قوم ماد در آمیخته است چرا که قوم ماد پس از مهاجرت به ایران آرام آرام قسمت های غربی ایران از جمله آذربایجان را تصرف کرد.

این استان اکنون دارای 19 شهرستان به نامهای آذرشهر، اسکو، میانه، بستان آباد، بناب، ملکان، مراغه، عجب شیر، شبستر، جلفا، مرند، چاراویماق، هشترود، کلیبر، اهر، هریس، خداآفرین، سراب و تبریز است.

زبان آذربایجان

زبان مردم این خطه از کشورمان ترکی آذری است و از زبان آذری به عنوان زبان اصلی مردم این دیار نشانه های زیادی در دست نمانده است اما همین قدر می توان گفت که آذری از ریشه زبانهای پهلوی بود، هرچند برخی اذعان به نزدیکی زبان مردم این خطه از کشورمان با زند دری در خراسان دارند اما تحقیقات چنین نشان داده که تفاوت های اساسی در این بین وجدو دارد و بقایای این زبان را باید در گویش های تاتی در خلخال اردبیل و هرزنی در مرند آذربایجان شرقی جستجو کرد.

آب و هوای آذربایجان



این استان دارای آب و هوای کوهستانی است و زمستانهای سرد و تابستانهای معتدلی را داراست از این رو موج مسافران تابستانی این استان بیش از موج مسافران بهاری است اما بهار آذربایجان به دلیل جاذبه های ویژه اش نیز باعث می شود تا این استان همه ساله شاهد حضور خیل عظیمی از هموطنان در ایام نوروز باشد.

کوه سهند سمبل دیار آذربایجان است و شعر شاعران در مورد این کوه نظم آفرینی ها کرده اند البته باید به این سمبلها، جنگلهای ارسباران را نیز افزود که با زیبایی چشمگیر خود در شهرستان کلیبر خفته و با مناظر بی بدیل خود پس از جنگلهای آمازون فشرده ترین بافت گیاهی را در جهان به خود اختصاص داده است.

جنگلهای ارسباران در کلیبر



تبریز



شهرستان تبریز بدلیل واقع شدن در مرکز استان دارای جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی زیادی است . از جاذبه های گردشگری طبیعی این شهر می توان به کوه سرخاب (عون بن علی) و دره لیقوان با چشمه آبگرم روستای سفیده خوان در نزدیکی این شهر اشاره کرد.



اما از جاذبه های تاریخی می توان به عمارت شهرداری تبریز ، بازار تبریز ، بقایای ربع رشیدی ، برج خلعت پوشان ، خانه مشروطیت ، خانه های قدیمی که تبدیل به موزه شده اند ، مسجد جامع ، عمارت و پارک بزرگ ائل گولی اشاره نمود.

مسجد کبود تبریز

سوغات این شهر نیز شهره آفاق است یعنی فرش و البته به این لیست می توانید کفش دست دوز چرمی مردانه تبریز را که رقیب جدی برای کفش های تمام چرب اروپایی در جهان است اضافه کرد.



مردان تبریزی به این نوع کفشها" قوندارما" یعنی دست ساز می گویند و به دلیل کیفیت ارزنده اش از سوی طبقات مرفه بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد که توصیه می شود در سفرتان به بازار کفاشان تبریز حتما یک جفت برای خودتان بخرید.



همچنین سوغاتی هایی نظیر شیرنیهایی همچون قرابیه ، نوقا ، ریس و انواع غذاهای محلی مثل کوفته تبریزی و کباب ها را هم باید مد نظر قرار داد. زنان تبریزی در پختن کوفته ید طولایی دارند و اصل بودن کوفته تبریز به وجود تخم مرغ آب پز در داخل کوفته بستگی دارد در غیر این صورت با کوفته تقلبی روبرو شده اید.



بستان آباد



بستان آباد در مسیر تبریز به تهران اولین شهری است که هر مسافری باید از آن عبور کند. این شهر دارای طبعت بسیار زیبا در دامنه کوه سهند است و آبگرم آن مشهور است. بستان آباد بر روی خرابه های شهری به نام " اوجان" که در اعصار گذشته بدلایل متعدد طبیعی از بین رفته بنا شده و آثار تاریخی زیادی از آن در دست نیست.



در مسیر تبریز به بستان آباد می توان تلاب بین المللی قوریگل را به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی گردشگری مشاهده کرد که هر ساله پذیرای انواع پرندگان مهاجر از خانواده های مختلف اردک ها و حواصیل هاست.

محصولات لبنی این شهرستان بسیار مرغوب است.



سراب



اگر قصد حرکت از تبریز به سمت اردبیل را دارید باید از شهرستان سراب عبور کنید. این شهرستان با آب و هوای کوهستانی و مطبوع خود در قسمت شرقی استان واقع شده و با قرار گرفتن در دامنه سهند دارای چندین چشمه آبگرم است.



وجود کتیبه اورادتویی، تپه های باستانی و معابد سنگی در حومه این شهر نشانگر قدمت تاریخی منطقه است. سنگ نبشته رازلیق که یک باستان شناس آلمانی در سال 1971 آن را خواند به خط میخی و متعلق به آرگیشتی دوم پسر روسای اول است. در منطقه سراب آثار متعددی از جمله معابد سنگی، قلاع و یک چهار طاقی متعلق به دوران تمدن ساسانی به جای مانده که مبین اهمیت آن در دوره ساسانی است.



شهر سراب در دوران حکومت مغولان از مراکز عمده حکومتی در آذربایجـان بود . در زمان حکومت چوپانیان نیز سراب مورد توجه بود و حکومت آن با «جانی بیک خان» از اولاد «جوجی خان» بود که در سال 758 در این شهر کشته شد. در اوایل حکمرانی صفویه که شهرهای تبریز و اردبیل از شهرهای مهم به شمار می رفتند، سراب به دلیل نزدیکی به این دو شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. جنگ شاه اسماعیل و خلیل پاشا در سراب روی داد و آغا محمد خان قاجار با صادق خان شقاقی در این منطقه جنگید .



محصولات لبنی این شهرستان همچنین عسل و فطیر آن به عنوان یک نوع نان محلی مشهور است.



اهالی سراب از معدود هنرمندان استان در زمینه کار با گچ هستند. سرابی ها تبحر خاصی در ساخت وسایل گچی نظیر مجسمه و گچ بریهای بسیار زیبا برای خانه ها دارند.



میانه



برای رسیدن به استان زنجان باید از این شهرستان عبور کرد.



میانه ‌پایگاه نیروهای سلاطین و محل کسب فرامین آنها بود. اوچ تپه که امروز یکی از دهستانهای این شهر است ‌در زمان نادر شاه افشار قرارگاه لشکریان او بود. نادر در لشکرکشی های خود بر علیه عثمانی بیشتر در این محل اقامت می کرد. در زمان احمد شاه قاجار و رضا شاه ، میانه یکی از مراکز حکومتی خاندان فیروز و میرزا فرمانفرماییان بود.