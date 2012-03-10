برخورد قاطع با متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی صبح شنبه در جمع پرسنل منابع طبیعی استان گفت: منابع طبیعی این استان ثروتی خدادادی و بیت المال عمومی محسوب می شود و از بین بردن آن خیانت به بیت المال مردم و از لحاظ شرعی عملی حرام و از لحاظ قانونی جرم است.

وی تاکید کرد: از منابع طبیعی و حقوق دولت باید با قاطعیت و بدون باندبازی و قوم مداری دفاع کرد و اجازه نداد برخی افراد سودجو اراضی ملی را تصرف کنند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بالا بودن سرانه جنگل در این استان نسبت به سایر استانها اظهار داشت: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تخریبهای گسترده ای نسبت به جنگلهای استان انجام شد که با قاطعیت و حمایت مردم جلوی آن را گرفتیم.

آیت الله ملک حسینی افزود: با این حال منابع طبیعی این استان نسبت به سایر استانها کمتر در معرض تخریب و تجاوز قرار گرفت و اگر منابع طبیعی نبود بخش زیادی از جنگل ها در استان از بین رفته بودند.

وی همچنین با اشاره به برخی زمین خواریها در استان، تاکید کرد: باید اراضی منابع طبیعی به نفع دولت ثبت شوند تا عده ای با بند و بست اموال دولت را در معرض مخاطره قرار ندهند.

دولت حق تعدی به اراضی مردم را ندارد

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین خواستار رعایت حقوق دولت و مردم در واگذاری منابع طبیعی شدو بیان داشت: تجاوز دولت به حقوق مردم و هجوم مردم به منابع طبیعی هردو بر خلاف موازین شرعی است.

وی با بیان اینکه نباید به اراضی مردم تعدی و تجاوزی از سوی دولت صورت گیرد، تصریح کرد: هرجا مردم مدارکی دارند و از زمانهای گذشته کشت می کردند، باید حق آنها استیفا شود.

105هکتار اراضی منابع طبیعی از دست سودجویان خارج شد

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد هم در این دیدار گفت: امسال 105 هکتار از اراضی منابع طبیعی از دست متجاوزین رفع تصرف شد.

کریم تباشیر ارزش ریالی این میزان اراضی را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: 90درصد از پرونده های قضایی مربوط به تصرف اراضی منابع طبیعی از سوی افراد سودجو، به نفع دولت مختومه شد.

وی همچنین از تشکیل شعبه ای برای بررسی مشکلات بین مردم و منابع طبیعی خبر داد و اظهار داشت: مردم اگر جایی حق و حقوق آنها ضایع شده می توانند از طریق این شعبه اقدام کنند.

تباشیر همچنین از کاشت بیش از 300 هزار نهال در هفته منابع طبیعی در استان خبر داد.