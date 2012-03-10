سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد ریال در بخش مسکن همدان/ نصب 813 صندوق پستی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی همدان گفت: عملیات اجرایی سایت جدید نمایشگاه بین المللی همدان سال آینده آغازمی شود.

محمد رضا بیاناتی افزود: این سایت در زمینی به مساحت 20 هکتار و در جوار باغ میوه همدان احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: فضای نمایشگاهی در نظر گرفته شده برای این مجموعه 50 هزار متر مربع و امکانات در نظر گرفته شده برای این نمایشگاه شامل هتل اختصاصی، پارکینگ، سایت گمرک و پست، مسجد، اماکن فرهنگی، سالن آمفی تئاتر، رستوران، کافی شاپ و کافی نت است.

بیاناتی عنوان کرد: اجرای مرحله اول این سایت نیازمند اعتباری افزون بر 90 میلیارد ریال، مرحله دوم 103 میلیارد ریال و مرحله سوم نیز 108 میلیارد ریال است.

هفت هزار میلیارد ریال در بخش مسکن همدان سرمایه گذاری شده است

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: در سال جاری هفت هزار و 200 میلیارد ریال در بخش مسکن استان همدان هزینه شده است.

خسرو سامری افزود: امسال در دو میلیون و 400 هزار مترمربع از استان همدان ساخت و ساز صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: برای ساخت هر متر مربع به صورت میانگین سه میلیون ریال هزینه شده که در مجموع افزون بر هفت هزار و 200 میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده است.

سامری افزود: در سال جاری 24 هزار و 37 واحد مسکن مهر در استان همدان احداث شده که 11 هزار و 286 واحد آن در سفر معاون اول رئیس جمهور به همدان به بهره برداری رسید.

مقاله استادان دانشگاه همدان در مجله بین المللی تگزاس منتشر شد

مقاله اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در مجله بین المللی علوم تگزاس کشور آمریکا به چاپ رسید.

بر اساس این گزارش مقاله مشترک اعضای هیئت علمی گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در مجله بین المللی علوم تگزاس کشور آمریکا با درجه ISI منتشر شد.

این مقاله به صورت مشترک توسط "محمد مهدی شکوری" و "حامد صالحی صابر" اعضای هیئت علمی گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تهیه شده است.

این مقاله با عنوان "بررسی میزان تاثیر سرمایه ی انسانی در ارزیابی عملکرد سازمان، در صنعت بانکداری" در مجله بین المللی علوم تگزاس کشور آمریکا با درجه ISI منتشر شد.

نصب 813 صندوق پستی شهری و روستایی در همدان

مدیرکل پست استان همدان گفت: در استان همدان 511 دستگاه صندوق پستی روستایی و 302 دستگاه صندوق پستی شهری نصب شده است.

حمید بهنامی اظهار داشت: استان همدان با 656 واحد پستی و 366 نفر کارمند مرکز مبادله پست غرب کشور است.

بهنامی با بیان اینکه مرسولات پستی استان های غرب کشور از طریق این مرکز و به صورت شبانه روزی مبادله می شود، افزود: 30 واحد پستی استان همدان دولتی و 626 واحد پستی خصوصی است .

وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود استان همدان در روستاها واحد پستی دولتی ندارد اما 511 واحد پستی خصوصی در روستاهای این استان و 115 واحد پستی خصوصی در شهرها کار مبادله مرسولات را انجام می دهند .

وی گفت: 442 واحد دفاتر ICT روستایی نیز در همدان فعال است.

16 مقاله ISI از استاد دانشگاه همدان به چاپ رسید

امسال 16 مقاله ISI و بیش از 10مقاله ISC از استاد دانشگاه آزاد همدان و عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسیده است.

بر اساس این گزارش تألیف یک جلد کتاب، یک طرح پژوهشی با گستره ملی، انتشار 16 مقاله ISI ، بیش از 10 مقاله ISC و هفت مقاله نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus حاصل جهاد علمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در سالجاری است.

علیرضا اسفندیاری همچنین سال 1389 با عضویت در بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در یازدهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر کشور شناخته شده است .

استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان در مدت فعالیت های علمی خویش 38 مقاله ISI و Scopus ، همکاری با بیش از10 مجله ISI و ISC و برگزاری بیش از 40 کارگاه آموزشی را به ثبت رسانده است.

گرفتن سرویس دربستی توسط ناوگان عمومی همدان در نوروز 91 ممنوع است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های همدان گفت: به منظور استفاده کامل از ناوگان عمومی در سرویس دهی به مردم و انجام سفرهای نوروزی، گرفتن هر نوع سرویس دربستی برای ناوگان تحت پوشش این اداره کل از 25 اسفند 90 تا اول فروردین و از 12 فروردین 91 تا 15 فروردین ماه سال 91 ممنوع است.

گودرز محمودی اظهار داشت: تمامی ناوگان عمومی باید در ایام طرح نوروزی در اختیار مسافران باشند و شرکتها موظف به هماهنگی لازم برای تامین ناوگان، راننده حرفه ای و سایر نیروهای خدمات رسان به مردم هستند. .

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان با اشاره به افزایش نرخ بلیت ویژه نوروز گفت: بهای بلیت های صادره از تاریخ 25 اسفند تا 15 فروردین ماه سال آینده 20 درصد افزایش می یابد و از 16 فروردین ماه سال 91 قیمت بلیت به نرخ قبل بر می‌گردد.

شرکت های حمل و نقل کالا در همدان به اینترنت مجهز شدند

رئیس اداره کالا حمل و نقل و پایانه های همدان گفت: به منظوراجرایی شدن طرح صدور بارنامه اینترنتی به صورت آنلاین، تمامی شرکت های باربری استان همدان به خطوط اینترنتی پر سرعت متصل شدند.

حسین بابایی افزود: سیستم اینترنتی صدور بارنامه سیستم جامعی است که تمامی مراحل و فرایند حمل و نقل کالا از مبدا به مقصد به همراه نرخ و سایر اطلاعات لازم در شرکت های حمل و نقل پوشش داده می شود.

بابایی افزود: با راه اندازی این سیستم علاوه بر به روز بودن اطلاعات از آمد و رفت اضافی بین ادارات و شرکتها برای ارائه اطلاعات جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه صدور بارنامه آنلاین، یک سیستم کاملا مکانیزه است، گفت: در این فرایند با یک کد رهگیری تمام تسویه حساب های مالی و شفاف سازی انتقال اطلاعات به صورت روزانه امکان پذیر است.