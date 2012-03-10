کسب سکوهای جهانی رهاورد تعامل علم و ورزش/ راه اندازی دفتر نخبگان ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش در دنیای امروز جایگاه ویژه‌ای در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد، تا جایی که در این جوامع، کارشناسان باور دارند توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند ارتقا و توسعه ورزش در جامعه است. بر همین اساس مسئولان و رهبران رده بالا با توجهی خاص طرح‌ها و برنامه‌های ورزشی را با جدیت دنبال می‌کنند و با تدوین برنامه‌های جامع و بلندمدت به دنبال تحول و پیشرفت هستند.

تاکنون بارها عبارت "علم بهتر است یا ثروت" را شنیده و پاسخ‌های مختلفی را برای آن از ذهنمان گذرانده‌ایم، اما این روزها این سئوال جای خود را به یک پرسش دیگر داده است و آن اینکه "علم بهتر است یا ورزش"؟ و این موضوع به آن جهت است که ورزش در عصر حاضر توانسته است جایگزین مناسبی برای سایر بخش‌ها در رسیدن به ثروت باشد، هرچند معتقدیم رویکرد حرفه‌ای ورزش تا حدودی از روحیه پهلوانی در نزد ورزشکاران کاسته است.



بدون شک، علی‌رغم مسائلی که به‌واسطه حرفه‌ای شدن ورزش باید به آن توجه خاصی صورت گیرد، در آن سوی میدان نیز نباید از این رویکرد به سادگی گذشت، چرا که ورزش حرفه‌ای در عصر حاضر در نزد همه اقشار جوامع بشری توانسته است نام و اعتباری برای خود دست و پا کند و این روزها حتی سیاست‌مداران نیز برای اینکه بتوانند در حوزه خود از عرصه رقابت عقب نمانند، به ورزش که دربرگیری عمومی بسیار بالایی دارد،‌ روی می‌آورند.



فراگیر شدن ورزش در عصر حاضر باعث شده است تا همه اقشار جامعه نگاه متفاوتی به این مقوله نسبت به سال‌های گذشته داشته باشند. توسعه ورزش در جوامع امروز و همه‌گیری آن باعث شده تا عوامل زیادی دست به دست هم داده و ورزش را به یک موضوع پراهمیت تبدیل ساخته است که در این میان می‌توان به تخصصی شدن این موضوع و نیز بحث علوم ورزشی اشاره کرد که این علوم به اجرای صحیح ورزش کمک شایانی کرده است.



امروزه به‌کارگیری علم در همه رشته‌های ورزشی مشهود است. به عنوان مثال، از آناتومی بدن انسان که از علم مکانیک بهره برده است برای انجام صحیح حرکات ورزشی استفاده می‌شود. در رشته جودو برای به هم زدن تعادل حریف، کسی که مفهوم مرکز ثقل بدن و نیروهای مؤثر را درک کرده باشد با نیروی کمی می‌تواند حریف خود را پرتاب کند. با پیشرفت کامپیوترها، نرم‌افزارهایی وجود دارند که با شبیه‌سازی بهترین نحوه انجام تکنیک را نشان می‌دهند.



در مسابقات جهانی بدون استفاده از رشته‌های مختلف علمی، گرفتن نتایج درخشان محال به نظر می‌رسد، چرا که تیم‌های مختلف علاوه بر کار علمی روی نفرات خود، حریف را هم تجزیه و تحلیل می‌کنند تا نقاط ضعف و قوت او آشکار شده و بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. از علومی که برای انجام بهینه ورزش‌های مختلف مفید است می‌توان به مکانیک، آناتومی، فیزیولوژی و روان‌شناسی اشاره کرد.



با توجه به اهمیت ورزش در جوامع امروزی که رویکرد ماشینی پیدا کرده است، لزوم اهتمام به ورزش در بین همه اقشار جامعه لازم و ضروری به نظر می‌رسد، به همین خاطر برای استفاده حداکثری از نبوغ و توان فنی و ورزشی کشور و در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، مجمع ملی نخبگان ورزش کشور چند سال پیش شکل گرفت.



استان زنجان نیز با توجه به جایگاهی که در بحث نخبه‌پروری در کشور دارد، بعد از گذشت چهار سال از تشکیل مجمع ملی نخبگان ورزش کشور، اقدام به راه‌اندازی دفتر استانی این مجمع کرد.

علی سیاح، مدیر مرکز نخبگان ورزش استان زنجان در خصوص اهداف اصلی تشکیل این مجمع گفت: هدف از تأسیس این مجمع، برنامه‌ریزی و شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان ورزش، جذب، حفظ و به‌کارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای کسب مقام و منزلت قهرمانی و پهلوانی است.



سیاح با یادآوری اینکه اعتلای خدمات پژوهشی و فنی ورزش و همچنین مشارکت در هماهنگ‌سازسی فعالیت‌های کارشناسی ورزش می‌تواند با تشکیل این مجمع محقق شود، افزود: این مجمع به دنبال افزایش و ارتقاء توان فنی منابع انسانی ورزش، مشاوره و مشارکت در سیاست‌گذاری‌های کلان ورزش، ایجاد مراکز کارآفرینی و اشتغال‌زایی ورزش و همچنین برنامه‌ریزی برای کمک به توسعه نقش زنان و خانواده ها در ورزش است.

با حرفه‌ای شدن مقوله ورزش در جوامع امروزی، خواه ناخواه بحث ایجاد آکادمی‌های ورزشی نیز مطرح شده و همه به دنبال به‌روزرسانی در این عرصه و حرکت به سمت علم ورزش هستند که باید دید در ایران به این مقوله تا چه حد توجه شده و یا فقط به نام حرفه‌ای بودن اکتفا کرده‌ایم.



مدیر مرکز نخبگان ورزش استان زنجان در این خصوص معتقد است که تشکیل این مجمع می‌تواند به انجام مطالعات و توسعه خدمات پزشکی ورزشی، ارائه خدمات علمی فنی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، تشکیل و برگزاری گردهمایی‌ها و جشن‌ها و سمینارهای علمی اجرایی فرهنگی ورزش کشور، کمک شایانی بکند.



سیاح با تأکید بر اینکه برای رسیدن به این اهداف، همکاری در برنامه‌ریزی علمی اجتماعی ورزش و نیز ایجاد تعامل بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از ضروریات رسیدن به اهداف در این زمینه به‌شمار می‌رود افزود: در این راه نباید از فراهم‌سازی تسهیلات رفاهی جهت نیروهای متخصص و غیرمتخصص ورزش و همچنین ایجاد بانک اطلاعات ورزش غافل بود، چرا که با این رویکرد می‌تواند سطح دانش و فناوری ملی را از طریق ارتباط میان دانشگاه‌های تربیت‌بدنی، فارغ‌التحصیلان ورزش و نخبگان ورزش ارتقاء داد.



وی از ایجاد مرکز آموزش علمی‌کاربردی ورزش به عنوان یکی دیگر از اقدامات اساسی در رسیدن به اهداف مجمع ملی نخبگان ورزش یاد کرد و گفت: در کنار این اقدامات می‌توان نسبت به برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ارتقاء علمی دانش ورزش، ایجاد آکادمی هنر ورزش، انجام و اجرایی کردن تدوین حقوق ورزش با کمک مراجع ذی‌صلاح و همچنین انجام مطالعات و توسعه ارتقاء سطح مدیریت باشگاه‌ها و اماکن ورزشی اهتمام ورزید.



بی شک رشد و ارتقاء جایگاه ورزشی استان زنجان در چند سال اخیر بر کسی پوشیده نیست اما اینکه تشکیل دفتر نخبگان ورزشی تا چه حد می‌تواند در راستای توسعه بیش از پیش ورزش استان حرکت کند، موضوعی است که سیاح با قاطعیت درباره آن گفت: گستردگی و توسعه ورزش در جوامع امروزی باعث شده است که رقابت برای تصاحب سکوهای ورزشی بین ملت‌ها نیز افزایش یابد، به گونه‌ای که امروز دیگر کسی به ورزش فقط به عنوان یک حرکت فیزیکی در برای سالم‌سازی بدن نگاه نمی‌کند.



وی با تأکید بر اینکه سعی ما بر این است تا با جامه عمل پوشاندن به برنامه‌های این مجمع، هرچه سریع‌تر به اهداف آن دست یابیم افزود: با توجه به جایگاهی که نخبگان زنجانی در عرصه‌های علمی کشور دارند، رسیدن به این اهداف دور از دسترس نیست.

از آنجایی که ورزش و علم به عنوان دو مقوله جدی در عصر حاضر برای معرفی استعدادهای یک ملت قلمداد می‌شود، از این‌رو نخبگان علمی کشور می‌توانند با درخشش در بحث ورزش نیز به اعتلای بیش از پیش این نظام کمک کنند.



وقتی نیم‌نگاهی به تعریف نخبه می‌اندازیم، می‌بینیم که نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثرگذاری وی در تولید علم محسوس باشد که این تولید را می‌توان به بحث ورزش نیز تعمیم داد، اما باید توجه داشت که یک نخبه ورزشی باید هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری و جسمی خود را در راستای کسب مقام و منزلت قهرمانی و پهلوانی به‌کار گرفته و موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه ورزش شود که به نظر می‌رسد با تشکیل مجمع ملی نخبگان ورزش، احراز نخبگی افراد بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی هیئت امناء و تصویب شورای عالی این مجمع خواهد بود.



دفتر نخبگان ورزش در استان زنجان نیز تشکیل شد تا ورزش زنجان که بخش اعظمی از ناکامی خود در میادین مختلف را عدم آشنایی به علم ورزش و وجود نخبگان ورزشی در این بخش می‌بیند، بتواند در دست‌یابی به سکوهای قهرمانی بیش از پیش موفق عمل کند.

مدیریت ورزشی کشور دچار ضعف و رکود در استعدادیابی و پشتوانه‌سازی است. قهرمانان ملی و المپیکی ما به جای آن که سیر صعودی طی کنند و با رشد پله به پله سازمانی به مدیرانی قابل در عرصه تربیت بدنی تبدیل شوند، اغلب با موانعی جدی چون حضور مسوولان غیرورزشی مواجه می‌شوند.



بی شک کسب سکوهای جهانی فقط یکی از رهاوردهای تعامل علم و ورزش است که مسئولان ذی‌ربط باید به این نکته توجه داشته باشند که تربیت نخبگان ورزشی نیازمند مرارت‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است تا با این اقدامات بتوان علاوه بر کسب سکوهای جهانی، نسبت به نخبه‌پروری در ورزش نیز اقدام و نیروهای جوان و کارآمدی را در این عرصه برای آینده ورزش استان پرورش داد.