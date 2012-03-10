برنامه های مختلف سازمان میراث فرهنگی ایلام برای نوروز 91

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام با اعلام این خبر افزود: ستاد سفرهای نوروزی این استان به منظور افزایش سطح خدمات‌دهی مطلوب به مسافران و گردشگران، نظارت و بازرسی تمام واحدهای خدمات‌رسان به مسافران نوروزی را آغاز کرده است .



علی قاسم‌پور این نظارت‌ها را شامل نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری، اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و مراکز درمانی فعال در ایام نوروز اعلام کرد و گفت: در این ایام 25 ناظر اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی استان مسئولیت نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری را بر عهده دارند .



وی تعداد ناظران سازمان بازرگانی را نیز برای نظارت بر اصناف 250 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی با 50 ناظر و دانشگاه علوم پزشکی نیز با 70 ناظر بخشی دیگر از گروه نظارتی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان را تشکیل می‌دهند .

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های راهنمایی مسافران نوروزی در ایلام

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: این کارگاه آموزشی یک‌روزه صبح امروز با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام و اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان در محل سالن همایش‌های هلال‌احمر ایلام آغاز به کار کرد .



علی قاسم‌پور افزود: از جمله محورهای این کارگاه آموزشی می‌توان به نحوه رفتار با مسافران نوروزی، هشدارهای پلیسی، سلامت در سفر، نقشه‌خوانی، تاکید بر اجرای برنامه‌های نوروزی، آشنایی راهنمایان با جاذبه‌های گردشگری، بناهای تاریخی و مذهبی و اطلاعات شهری هر شهرستان اشاره کرد .



وی تصریح کرد: آموزش‌های لازم در راستای محورهای مذکور توسط اساتید دانشگاه و همچنین نیروی انتظامی، اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هلال‌احمر به 300 نفر ارائه شد .



راه‌اندازی 25 ایستگاه سلامت در ایلام

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی و فوریت‌های پزشکی ایلام از اعضای کمیته امداد، نجات و بهداشت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان به شمار می‌روند .



علی قاسم‌پور افزود: نظارت بر فروش، تهیه و پخش مواد غذایی، رستوران‌ها و ... برای رفاه حال مسافران ورودی به استان در نوروز 91 توسط اکیپ‌های بازرسی دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام انجام گرفته است .



وی با بیان این که طی تعطیلات نوروز در تمام بیمارستان‌ها جراح حضور داشته و آماده ارائه خدمات است، از آمادگی مراکز بهداشتی شهرستان‌ها برای ارائه خدمات، مرکز بهداشت استان و معاونت نظارت بر غذا و دارو برای نظارت بر امورات بهداشتی، غذایی و دارویی خبر داد .



وی عنوان کرد: ایجاد 26 پایگاه جاده‌ای در کل استان، 9 پایگاه شهری، دو ایستگاه سلامت ویژه نوروز در اماکن پرتردد و سه ایستگاه در مرز مهران، سه راهی موسیان و سه راهی جندالله توسط فوریت‌های پزشکی استان پیش‌بینی شده است .

معرفی ناشناخته‌های ایلام به کاروان‌های راهیان‌ نور

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام از معرفی جاذبه‌های گردشگری و تاریخی ناشناخته و کمتر شناخته شده استان به کاروان‌های راهیان نور در قالب اقلام تبلیغاتی خبر داد .



محمد نورالهی با اشاره به تهیه و چاپ 700 هزار نسخه انواع اقلام تبلیغات ویژه نوروز 91 اظهار داشت: این اقلام شامل کتابچه راهنمای گردشگری، لوح فشرده جاذبه‌های گردشگری، نقشه راهنمای گردشگری استان، پوستر جاذبه‌ها، ساک دستی، بروشور راهیان نور و ... می‌شوند .



وی با اشاره به اقلام تبلیغاتی توسط اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی انتظامی، هلال‌احمر، علوم پزشکی، آموزش و پرورش، محیط زیست و ... تهیه شده است، افزود: از این تعداد اقلام تبلیغاتی تهیه شده،‌ 50 هزار نسخه میان کاروان‌های راهیان نور توزیع خواهند شد .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: استان ایلام به عنوان یکی از استان‌های زاگرس‌نشین دارای جاذبه‌های بی‌شماری در حوزه گردشگری همچون کوه قلاقیران، چشمه‌های آب‌گرم دهلران، غار رو باز زینه‌گان، چشمه دوقلوی سیاه‌ گاو آبدانان و ... است .



نورالهی با بیان این که ایلام با داشتن آثار تاریخی، طبیعی و گردشگری بی‌نظیر هر ساله پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی است، ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه‌های ستاد تسهیلات سفر میزان رضایت‌مندی گردشگران در ایام نوروز 91 افزایش یابد .

تامین امنیت کاروان‌های راهیان‌ نور ایلام در نوروز 91

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: ایجاد دو قرارگاه نوروزی در مرکز شهر و میدان امام حسین(ع) و راه‌اندازی 162 گشت انتظامی در دستور کار قرار دارند .



محمد نورالهی افزود: برپایی 39 چادر و سازه در کل استان برای پوشش امنیتی، ارائه لیست اماکن اسکان به مسافران و آمادگی سامانه مانیتورینگ از برنامه‌های پیش‌بینی شده ویژه نوروز91 است .



وی تصریح کرد: راه‌اندازی 15 اکیپ گشت کوهستان در اطراف شهرها، ایجاد گشت‌های ارشاد در مکان‌های پر جمعیت و زیارت‌گاه‌ها و همچنین ایجاد گشت‌های کنترلی و نظارت بر اماکن، رستوران‌ها و ... مورد توجه نیروی انتظامی استان است .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام از راه‌اندازی 252 گشت پیاده، 203 گشت خودرویی و 110 گشت موتوری خبر داد و گفت: با راه‌اندازی گشت‌های مذکور به صورت شبانه‌روزی از اموال مسافران مواظبت خواهند شد .



نورالهی با بیان این که علاوه بر ایست و بازرسی ثابت، 25 ایستگاه سیار وجود دارد، تصریح کرد: در این ایام هشدارهای انتظامی و اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیمای مرکز پخش و همچنین از توان مرزبانی استان و بسیج نیز استفاده خواهد شد .

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