برنامه های مختلف سازمان میراث فرهنگی ایلام برای نوروز 91

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام با اعلام این خبر افزود: ستاد سفرهای نوروزی این استان به منظور افزایش سطح خدماتدهی مطلوب به مسافران و گردشگران، نظارت و بازرسی تمام واحدهای خدماترسان به مسافران نوروزی را آغاز کرده است.
علی قاسمپور این نظارتها را شامل نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری، اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و مراکز درمانی فعال در ایام نوروز اعلام کرد و گفت: در این ایام 25 ناظر اداره کل میراث فرهنگی استان مسئولیت نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری را بر عهده دارند.
وی تعداد ناظران سازمان بازرگانی را نیز برای نظارت بر اصناف 250 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی با 50 ناظر و دانشگاه علوم پزشکی نیز با 70 ناظر بخشی دیگر از گروه نظارتی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان را تشکیل میدهند.
برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای راهنمایی مسافران نوروزی در ایلام
دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: این کارگاه آموزشی یکروزه صبح امروز با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام و اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان در محل سالن همایشهای هلالاحمر ایلام آغاز به کار کرد.
علی قاسمپور افزود: از جمله محورهای این کارگاه آموزشی میتوان به نحوه رفتار با مسافران نوروزی، هشدارهای پلیسی، سلامت در سفر، نقشهخوانی، تاکید بر اجرای برنامههای نوروزی، آشنایی راهنمایان با جاذبههای گردشگری، بناهای تاریخی و مذهبی و اطلاعات شهری هر شهرستان اشاره کرد.
وی تصریح کرد: آموزشهای لازم در راستای محورهای مذکور توسط اساتید دانشگاه و همچنین نیروی انتظامی، ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هلالاحمر به 300 نفر ارائه شد.
راهاندازی 25 ایستگاه سلامت در ایلام
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی و فوریتهای پزشکی ایلام از اعضای کمیته امداد، نجات و بهداشت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان به شمار میروند.
علی قاسمپور افزود: نظارت بر فروش، تهیه و پخش مواد غذایی، رستورانها و ... برای رفاه حال مسافران ورودی به استان در نوروز 91 توسط اکیپهای بازرسی دانشگاه علومپزشکی ایلام انجام گرفته است.
وی با بیان این که طی تعطیلات نوروز در تمام بیمارستانها جراح حضور داشته و آماده ارائه خدمات است، از آمادگی مراکز بهداشتی شهرستانها برای ارائه خدمات، مرکز بهداشت استان و معاونت نظارت بر غذا و دارو برای نظارت بر امورات بهداشتی، غذایی و دارویی خبر داد.
وی عنوان کرد: ایجاد 26 پایگاه جادهای در کل استان، 9 پایگاه شهری، دو ایستگاه سلامت ویژه نوروز در اماکن پرتردد و سه ایستگاه در مرز مهران، سه راهی موسیان و سه راهی جندالله توسط فوریتهای پزشکی استان پیشبینی شده است.
معرفی ناشناختههای ایلام به کاروانهای راهیان نور
سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام از معرفی جاذبههای گردشگری و تاریخی ناشناخته و کمتر شناخته شده استان به کاروانهای راهیان نور در قالب اقلام تبلیغاتی خبر داد.
محمد نورالهی با اشاره به تهیه و چاپ 700 هزار نسخه انواع اقلام تبلیغات ویژه نوروز 91 اظهار داشت: این اقلام شامل کتابچه راهنمای گردشگری، لوح فشرده جاذبههای گردشگری، نقشه راهنمای گردشگری استان، پوستر جاذبهها، ساک دستی، بروشور راهیان نور و ... میشوند.
وی با اشاره به اقلام تبلیغاتی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی انتظامی، هلالاحمر، علوم پزشکی، آموزش و پرورش، محیط زیست و ... تهیه شده است، افزود: از این تعداد اقلام تبلیغاتی تهیه شده، 50 هزار نسخه میان کاروانهای راهیان نور توزیع خواهند شد.
سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: استان ایلام به عنوان یکی از استانهای زاگرسنشین دارای جاذبههای بیشماری در حوزه گردشگری همچون کوه قلاقیران، چشمههای آبگرم دهلران، غار رو باز زینهگان، چشمه دوقلوی سیاه گاو آبدانان و ... است.
نورالهی با بیان این که ایلام با داشتن آثار تاریخی، طبیعی و گردشگری بینظیر هر ساله پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی است، ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامههای ستاد تسهیلات سفر میزان رضایتمندی گردشگران در ایام نوروز 91 افزایش یابد.
تامین امنیت کاروانهای راهیان نور ایلام در نوروز 91
سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: ایجاد دو قرارگاه نوروزی در مرکز شهر و میدان امام حسین(ع) و راهاندازی 162 گشت انتظامی در دستور کار قرار دارند.
محمد نورالهی افزود: برپایی 39 چادر و سازه در کل استان برای پوشش امنیتی، ارائه لیست اماکن اسکان به مسافران و آمادگی سامانه مانیتورینگ از برنامههای پیشبینی شده ویژه نوروز91 است.
وی تصریح کرد: راهاندازی 15 اکیپ گشت کوهستان در اطراف شهرها، ایجاد گشتهای ارشاد در مکانهای پر جمعیت و زیارتگاهها و همچنین ایجاد گشتهای کنترلی و نظارت بر اماکن، رستورانها و ... مورد توجه نیروی انتظامی استان است.
سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام از راهاندازی 252 گشت پیاده، 203 گشت خودرویی و 110 گشت موتوری خبر داد و گفت: با راهاندازی گشتهای مذکور به صورت شبانهروزی از اموال مسافران مواظبت خواهند شد.
نورالهی با بیان این که علاوه بر ایست و بازرسی ثابت، 25 ایستگاه سیار وجود دارد، تصریح کرد: در این ایام هشدارهای انتظامی و اطلاعرسانی از طریق صدا و سیمای مرکز پخش و همچنین از توان مرزبانی استان و بسیج نیز استفاده خواهد شد.
روزهای روشن پیش روی قلاب بافی روستای چالاب ایلام
معاون صنایع دستی استان ایلام از روستای چالاب مهران به عنوان یکی از روستاهای فعال در عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی این استان نام برد.
حمید بختیاری گفت: در این روستا هنر نمدمالی و قلاب بافی هنوز به دست فراموشی سپرده نشده است.
وی با اشاره به این که تنها یک کارگاه نمدمالی در روستای چالاب فعال است، تصریح کرد: نمدهای تولید شده در روستای نامبرده کاربرد سنتی دارند و از آنها بیش تر به عنوان زیرانداز استفاده میشود.
به گفته بختیاری پالتو نمدی و کلاه از دیگر محصولات تولید شده در تنها کارگاه نمدمالی این روستا به شمار میآید.
این مسئول قلاب بافی را دیگر هنر رایج در روستای چالاب مهران دانست و یادآور شد: تولیدات قلاب بافی این روستا در زندگی کنونی قابل استفاده است.
معاون صنایع دستی استان ایلام یادآور شد: گردشگران نوروزی میتوانند با سفر به استان ایلام از تولیدات صنایع دستی چالاب دیدن کنند.
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