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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

زمانی:

3900 خانواده کمیته امداد گلستان در طرح نظام جامع آموزش دیدند

3900 خانواده کمیته امداد گلستان در طرح نظام جامع آموزش دیدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد گلستان اعلام کرد: در فاز اول اجرای طرح نظام جامع آموزش خانواده در استان بین سه هزار و 925 خانوار تحت حمایت در معرض آسیب اجرا شد.

محمدرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با حضور مشاوران دینی و خانواده جهت رفع آسیبها اقدامات خوبی صورت گرفت و باعث بهبود روند روابط خانوادگی آنان شد.

وی اظهار داشت: فاز دوم شناسایی خانواده های طرح نظام جامع آموزش خانواده به پایان رسید.

زمانی گفت: یک هزار و 643 خانوار در سطح استان در اجرای طرح مذکور شناسایی شدند.

وی افزود: این طرح با هدف شناسایی آسیبهای موجود در خانواده ها ، برنامه ریزی جهت پیشگیری و آموزش به منظور رفع آسیبها، افزایش سطح دانش اعتقادی، فرهنگی اجتماعی به منظور رفع شبهات دینی و توانمند سازی فکری، فرهنگی خانواده ها، افزایش روحیه خودباوری، دین باوری و ... اجرا می شود.

بیش از 53 هزار خانوار گلستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند.

کد مطلب 1555962

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