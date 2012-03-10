3900 خانواده کمیته امداد گلستان در طرح نظام جامع آموزش دیدند

محمدرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با حضور مشاوران دینی و خانواده جهت رفع آسیبها اقدامات خوبی صورت گرفت و باعث بهبود روند روابط خانوادگی آنان شد.

وی اظهار داشت: فاز دوم شناسایی خانواده های طرح نظام جامع آموزش خانواده به پایان رسید.

زمانی گفت: یک هزار و 643 خانوار در سطح استان در اجرای طرح مذکور شناسایی شدند.

وی افزود: این طرح با هدف شناسایی آسیبهای موجود در خانواده ها ، برنامه ریزی جهت پیشگیری و آموزش به منظور رفع آسیبها، افزایش سطح دانش اعتقادی، فرهنگی اجتماعی به منظور رفع شبهات دینی و توانمند سازی فکری، فرهنگی خانواده ها، افزایش روحیه خودباوری، دین باوری و ... اجرا می شود.

بیش از 53 هزار خانوار گلستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند.