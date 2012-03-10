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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

ورزشی‌نویس عراقی خواستار شد؛

پیشنهاد برگزاری بازیهای تیم ملی فوتبال عراق در ایران به جای قطر

پیشنهاد برگزاری بازیهای تیم ملی فوتبال عراق در ایران به جای قطر

یک ورزشی نویس عراقی پیشنهاد داد بازیهای تیم ملی فوتبال عراق در راه جام جهانی در گروه دوم این رقابتها به جای قطر در ایران برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صوت العراق، "اکرم الحمدانی" از تحلیلگران برجسته و برگزارکننده برنامه های ورزشی در شبکه تلویزیونی الفیحا عراق پیشنهاد داد به علت دشواری مسابقات در گروه دوم رقابتهای راهیابی به جام جهانی متشکل از استرالیا، ژاپن، عراق، عمان و اردن بازیهای تیم ملی عراق در ایران برگزار شود.

وی با اشاره به سابقه سالهای اخیر که طی آن رقابتهای عراق در قطر برگزار شده تاکید  کرد: برگزاری بازیهای تیم ملی عراق در ایران یک حرکت غافلگیرکننده نه چندان خوشحال کننده برای تیم حاضر در گروه دوم بوده و به منزله زدن نخستین گل به حریفان عراق است.

الحمدانی تاکید کرد: حریفان عراق به ویژه اردن و عمان به بازی در ورزشگاه‌های قطر عادت دارند و بازی با آنها در ایران از نظر روانی به نفع عراق است.

وی در ادامه پیشنهاد خود که تلاش کرده آن را به گوش فدراسیون عراق و زیکو سرمربی این تیم برساند، تاکید کرد: مشکلات ارائه ویزا به بازیکنان از سوی قطر، امکان حضور تماشاگر بیشتر در استادیوم های ایران به علت نزدیکی دو کشور و امکان سفرهای زمینی، عادت داشتن بازیکنان عراقی به حضور در استادیوم های ایران را از جمله دیگر دلایل پیشنهاد خود دانسته است.

خاطرنشان می شود عراق در گروه دوم رقابتهای راهیابی به جام جهانی با تیمهای استرالیا، ژاپن، عمان و اردن هم گروه است و در  سالهای گذشته رقابتهای این کشور به جای عراق در قطر برگزار شده است.

کد مطلب 1555963

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