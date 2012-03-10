به گزارش خبرگزاری مهر، جنگنده ها و هواپیماهای شناسایی رژیم صهیونیستی در تازه ترین دور جنایات خود شب گذشته مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند.

در این حمله دستکم 12 فلسطینی از جمله شماری از فرماندهان گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی و کمیته های مقاومت مردمی فلسطین به شهادت رسیدند و 16 تن دیگر زخمی شدند.

"زهیر القیسی" دبیرکل کمیته های مقاومت مردمی فلسطین و معاون وی از جمله شهدای این حملات بودند. تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی که همچون گذشته در سایه سکوت جامعه جهانی صورت گرفت با واکنش های تندی مواجه شد.

به گزارش رسانه های فلسطین، گردان های ناصر صلاح الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که پس از ترور زهیر القیسی آتش بس با رژیم صهیونیستی معنا نخواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: ترور فرماندهان و رهبران فلسطینی مقاومت فلسطین را تقویت خواهد کرد و مبارزان فلسطینی را در ادامه مقاومت مصمم تر خواهد کرد.

گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس در بیانیه ای رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که انتقام خون شهدای فرماندهان مقاومت غزه را خواهد گرفت.

"اسماعیل رضوان" یکی از رهبران جنبش حماس نیز ترور رهبران مقاومت فلسطین را محکوم کرد. "داود شهاب" سخنگوی تبلیغاتی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که دشمن صهیونیست هیچ اهمیتی برای صلح و آتش بس در منطقه قائل نیست و تمامی شهروندان فلسطینی در تیررس حملات رژیم صهیونیستی قرار دارند.

وی از تمامی گروه های مقاومت فلسطین خواست که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی مسئولیت پذیر باشند و برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه صهیونیست ها استراتژی معینی اتخاذ کنند.

"یاسر عثمان" سفیر مصر در رام الله نیز ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوارغزه بازگشت آرامش به این منطقه و پایبندی به آتش بس را خواستار شد.

دولت منتخب فلسطین در غزه نیز در بیانیه ای رژیم صهیونیستی را مسئول جنایات اخیر غزه دانست و اعلام کرد که دولت فلسطین با کشتار مردم در سایه آتش بس مخالف است و تنها با موافقت تمامی گروه های فلسطینی با آتش بس با این موضوع موافقت خواهد کرد.

وزارت خارجه و برنامه ریزی دولت منتخب فلسطین نیز حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه را نقض قوانین بین المللی دانست.

جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت می گیرد که افکار عمومی جهان معطوف قیام های عربی به ویژه اقدامات کشورهای غربی علیه سوریه است و رژیم اسرائیل از وضعیت موجود نهایت بهره را برای اجرای اقدامات تجاوزکارانه خود به ویژه یهودی سازی قدس می برد.