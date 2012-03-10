ظهور 55 شرکت جدید خدمات انرژی در ایران

سیدحسین سجادی در گفتگو با مهر درباره جزئیات ورود شرکتهای خدماتی به بازار انرژی با بیان اینکه بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف باید شرکتهای خدمات انرژی به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور فعال شوند، گفت: نسل جدید شرکتهای خدمات انرژی با اجرای طرحهای فاینانس و EPC باید به مدیریت مصرف انرژی در کشور اقدام کنند.

قائم مقام شرکت بهره‌وری انرژی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی پتانسیل و ظرفیت 30 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در تمامی بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی کشور وجود دارد، تصریح کرد: هم اکنون با مشارکت وزارت نفت و نیرو آئین نامه نهایی شرکتهای خدمات انرژی تدوین شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی آئین نامه شرکتهای خدمات انرژی برای تصمیم گیری نهایی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شده است، اظهار داشت: از سوی دیگر به موازات تصمیم گیری نهایی درباره این آئین نامه، ظرفیت‌های کاری هم در بخش خصوصی ایجاد شده است.

وی با اعلام اینکه از محل صرفه جویی‌های حاصل شده حاصل از فعالیت شرکتهای خدمات انرژی امکان باز پرداخت هزینه‌ها فراهم می شود، بیان کرد: همزمان با تدوین و ابلاغ آئین نامه اجرایی فراخوانی به منظور شناسایی شرکتهای فعال در بخش صرفه جویی انرژی انجام گرفته است.

سجادی از ثبت نام 55 شرکت خدمات انرژی در لیست رسمی وزارت نیرو و سازمان بهره وری انرژی خبر داد و افزود: با ابلاغ آئین نامه نهایی فعالیت رسمی این شرکتها در بازار انرژی ایران آغاز می شود.

به گزارش مهر، به زودی به منظور ممیزی و تعیین راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع عمده، غیر عمده و ساختمانها شرکتهای خدمات انرژی (ESCO) تاسیس می شوند.



در شرایط فعلی حدود 40 درصد انرژی کشور در بخش ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرند، با اجرای مبحث 19 ملی ساختمان و اجرای طرحهای بهینه سازی در ساختمانها همچون پنجره های دو جداره، عایق کاری، نصب و راه اندازی سامانه کنترل هوشمند موتورخانه، شیر ترموستاتیک رادیاتور مصرف انرژی ساختمانها بین 20 تا 25 درصد قابل کاهش است.



پیش بینی می شود از ابتدای سال آینده فعالیت شرکتهای خدمات انرژی (ESCO) در تمامی استانهای کشور آغاز شود به طوری که در فاز اول اجرای این طرح حداقل در هر استان باید یک شرکت خدماتی برای ساماندهی مصرف انرژی در بخش خانگی، تجاری و صنایع فعال شود.



بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت در حال حاضر در کمتر از 20 درصد ساخت و سازهای کشور اجرای قانون مبحث ملی 19 ساختمان اجرایی می شود که پیش بینی می شود با اجرای کامل این قانون در ساخت و سازهای جدید مصرف انرژی به 120 کیلو ولت کاهش یابد.



همچنین در ساخت و سازهای قدیمی با اجرای مبحث 19 ملی ساختمان متوسط مصرف انرژی در هر متر مربع به 150 کیلوولت کاهش می یابد و این در حالی است که در شرایط فعلی مصرف انرژی در ساختمانهای اتحادیه اروپا 60 کیلو ولت در هر مترمربع است.