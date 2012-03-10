بیژن مقدم، مدیرمسئول روزنامه جام جم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همیشه در عرصه رسانه این سئوال مطرح بوده است که مناسبات خبرنگار با حوزه به کار حرفهای او لطمه میزند و یا اینکه تأثیری بر روند کارش ندارد، بیان کرد: در مورد هدیه گرفتن نیز بحثهای مختلفی مطرح بوده است.
مقدم با تأکید بر این امر که در این مورد هم نحوه هدیه دادن و هم نیتها به صورت جداگانه قابل بررسی است، تصریح کرد: اگر حوزهای به نیت تقدیر از خبرنگاران ( البته نه به صورت گزینشی)، جلسهای برگزار و در آن به مناسبت تلاشهای سالیانه خبرنگاران هدیهای را ارائه دهد، مانعی وجود ندارد؛ اما اگر این هدایا از طرف تشکیلات و نهاد خاصی با این نیت اهدا شود که خبرنگار از وظایف خود پرهیز کند و تبدیل به عنصر روابط عمومی دستگاه مربوطه باشد، تبدیل به آسیب میشود.
وی ادامه داد: این رفتار خارج از روابط روزنامهنگاری است و در این مورد خود خبرنگار باید پیشبینی کند که هدایا با چه هدفی به او پیشنهاد میشود. آیا در قبال هدیه از خبرنگار چیزی میخواهند و اگر چیزی خواستند، آن هدیه باید پذیرفته شود.
مدیر مسئول روزنامه جام جم بیان کرد: از سوی دیگر بخشی از این هدایا که پیشنهاد میشود، اصلا در عرف نیست. گاهی اوقات دستگاهی تنها یک خودکار یا یک وسیله قابل استفاده را هدیه میدهد که این هدایا میتواند عرف باشد، اما زمانی که یک دستگاه پیشنهاد رقم غیرمعمولی را میدهد، این مسئله از عرف هدایای خبرنگاری خارج است و خبرنگار باید پیش از هر کس دیگری با چنین هدایایی برخورد کند.
وی تأکید کرد: در رسانهها باید مکانیزمی قرار داده شود که خبرنگاران مراودات خود با حوزه را با مسئولان رسانه در میان بگذارند و حتی اگر پیشنهادی به آنها شد، مسئول رسانه در جریان باشد. البته در مرحله اول خود خبرنگار این موضوع را تشخیص میدهد و طبعاً باید از پذیرش آن سر باز زند، اما باید با مسئول رسانه نیز در میان گذاشته شود و هرچقدر فاصله خبرنگار با این جور از مراودات کمتر باشد، سطح کار حرفهای نیز بالاتر میرود.
این مسئول روزنامه در این باره که آیا دستمزد کم خبرنگاران میتواند دلیلی برای دریافت هدایای غیرمتعارف از سوی آنها باشد، تصریح کرد: چنین مسئلهای به عقیده من قابل قبول نیست، هدایایی که به خبرنگار واگذار میشود در قالب حقوق نیست که بتواند مشکلات خبرنگار را رفع کند. اینکه یک دستگاه در مدت کوتاهی مبلغی را به یک خبرنگار اهدا کند، فقط مربوط به همان دوره است و نمیتواند جایگزین دستمزد و یا کمک خرج یک خبرنگار باشد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین اشکال این است که خبرنگاری پیگیر دریافت هدیه از حوزه باشد، گفت: این رویکرد نه تنها خبرنگار، بلکه رسانه را نیز زیر سئوال میبرد.
مقدم درباره استفاده ابزاری روابط عمومیها از رسانه در قالب اهدای هدیه نیز بیان کرد: این مسئله در بعضی از روابط عمومیها به شدت وجود دارد. آنها میخواهند رسانه را تبدیل به ابزار دست خود کنند و این مسئولیت خبرنگار و رسانهای است که در برابر این رویکرد مقاومت کند.
این روزنامهنگار گفت: چنین هزینههایی برای دستگاهها اهمیتی ندارد و در این میان مهم خود خبرنگار است که باید جنبههای حرفهای کار را رعایت کند و رسانه که باید این ویژگیها در خبرنگار تقویت کند.
وی درباره معاملات مالی برخی مسئولان رسانهها به دلیل مشکلات اقتصادی نیز افزود: هر کاری که استقلال رسانه را به مخاطره بیندازد، مجموعه یک رسانه را زیر سئوال میبرد و به همین دلیل نیز قابل قبول نیست.
مقدم ادامه داد: مسئله آگهی یک مقوله است و خبر موضوع دیگری است. وظیفه رسانه تولید محتواست و همه دستگاهها نیز تمایل دارند که اخبارشان در صدر باشد، اما این دلیلی برای فروختن رسانه نیست.
وی ادامه داد: البته الزاما همه دستگاهها نیز چنین انتظاری ندارند. توقع خیلی از دستگاهها این است که در گزارشی که نوشته میشود دیده شوند. به عبارت دیگر ما در گزارشهایمان یکسویه عمل نکنیم و در انتقادها نظر دستگاهها را هم ببینیم. منظورشان این است که سراغ ما بیایید و حرفها ما را هم بشنوید.
به گفته مدیرمسئول روزنامه جام جم، بعضی از دستگاهها تمایل دارند آگهیهایشان را از طریق مدیران تحریریه و خبرنگاران به روزنامه بدهند، آنها میخواهند خبرنگار را وارد عرصه پورسانت و درصدگیری کنند. سیستم باید از این اتفاق مراقبت کند. کار خبرنگار تولید محتواست و به هیچ وجه نباید وارد چنین حوزهای شود.
وی با اشاره به اینکه بعضی از دستگاهها تمایل دارند خبرنگار و رسانه را در اختیار خود بگیرند، بیان کرد: بعضی از خبرنگاران و رسانهها نیز چنین تمایلی دارند و به همین دلیل نیز این اتفاق رخ میدهد. به هر حال این حق طبیعی دستگاهها است و خبرنگاران نباید درگیر این برنامه شوند.
مقدم تأکید کرد: خبرنگاری که درگیر مراودات مالی با حوزهاش شود، هم به خود و هم رسانهاش ظلم میکند. در عین حال نیز خبرنگاران جسوری که درگیر این مراودات نیستند از احترام بیشتری در حوزه برخوردارند و مدیر دستگاه از آنجا که میتواند اشکالات حوزه خود را از طریق این خبرنگار بفهمد، احترام بیشتری برایش قائل میشود.
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