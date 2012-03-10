به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر در هفته بیست و هفتم رقابت های سری آ با دو گل دیرهنگام والتر ساموئل (87) و دیه گو میلیتو (90) مقابل کیه وو به برتری رسید.

اینتر از 9 بازی قبلی خود هفت بازی را باخته و این در حالی است که در هیچ یک از آن بازی ها هم موفق نشده بود گلی به ثمر برساند.

"کلودیو رانیه ری" ، سرمربی اینتر، در گفتگو با اسکای اظهار داشت: من برای بچه ها خوشحالم. آنها خیلی خوب بازی کردند و شایسته کسب این پیروزی بودند.

ناپولی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 6 بر 3 از سد کالیاری گذشت. مارک هامسیک (10)، فابیو کاناوارو (19)، آستوری (30 - گل به خودی)، لاوتزی (56 - پنالتی)، گارگانو (70) و ماجو (84) گل های ناپولی را به ثمر رساندند. هر سه گل کالیاری را هم لاریه‌وی در دقایق 37، 77 و 90 به ثمر رساند.

برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:

شنبه 20/12/90

* پالرمو - رم

یکشنبه 21/12/90

* میلان - لچه

* آتالانتا - پارما

* کاتانیا - فیورنتینا

* چزنا - سیه نا

* جنوآ - یوونتوس

* لاتزیو - بولونیا

* نوارا - اودینزه

جدول رده بندی:

1- میلان 54 امتیاز

2- یوونتوس 52 امتیاز

3- لاتزیو 48 امتیاز

4- ناپولی 46 امتیاز - یک بازی بیشتر

5- اودینزه 46 امتیاز

7- اینتر 40 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18- لچه 25 امتیاز

19- چزنا 17 امتیاز

20- نوارا 17 امتیاز