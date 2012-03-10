به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر در هفته بیست و هفتم رقابت های سری آ با دو گل دیرهنگام والتر ساموئل (87) و دیه گو میلیتو (90) مقابل کیه وو به برتری رسید.
اینتر از 9 بازی قبلی خود هفت بازی را باخته و این در حالی است که در هیچ یک از آن بازی ها هم موفق نشده بود گلی به ثمر برساند.
"کلودیو رانیه ری" ، سرمربی اینتر، در گفتگو با اسکای اظهار داشت: من برای بچه ها خوشحالم. آنها خیلی خوب بازی کردند و شایسته کسب این پیروزی بودند.
ناپولی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 6 بر 3 از سد کالیاری گذشت. مارک هامسیک (10)، فابیو کاناوارو (19)، آستوری (30 - گل به خودی)، لاوتزی (56 - پنالتی)، گارگانو (70) و ماجو (84) گل های ناپولی را به ثمر رساندند. هر سه گل کالیاری را هم لاریهوی در دقایق 37، 77 و 90 به ثمر رساند.
برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:
شنبه 20/12/90
* پالرمو - رم
یکشنبه 21/12/90
* میلان - لچه
* آتالانتا - پارما
* کاتانیا - فیورنتینا
* چزنا - سیه نا
* جنوآ - یوونتوس
* لاتزیو - بولونیا
* نوارا - اودینزه
جدول رده بندی:
1- میلان 54 امتیاز
2- یوونتوس 52 امتیاز
3- لاتزیو 48 امتیاز
4- ناپولی 46 امتیاز - یک بازی بیشتر
5- اودینزه 46 امتیاز
7- اینتر 40 امتیاز - یک بازی بیشتر
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18- لچه 25 امتیاز
19- چزنا 17 امتیاز
20- نوارا 17 امتیاز
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