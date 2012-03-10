گل زدن برای شهرداری یک معضل شده است/ اولتیماتوم نه، انگیزه می دهیم!

میر معصوم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست این تیم برابر ملوان تصریح کرد: چند موقعیت خوب گلزنی داشتیم که بازیکنان ما آنرا از دست دادند، در حالی که یک گل مفت خوردیم و ملوان توپ بادآورده ای را وارد دروازه ما کرد. واقعا نمی دانم چرا به رغم اینکه در هر مسابقه فرصت های زیادی به دست می آوریم، نمی توانیم آنرا به گل تبدیل کنیم. به نظرم گلزنی در تیم ما به یک معضل اساسی تبدیل شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که " آیا نگران قرار گرفتن شهرداری در رده هفدهم جدول نیستید؟" تاکید کرد: چرا نگران نباشیم؟ همه نگران جایگاه تیم هستند. کار ما با این امتیازات سخت تر شده است، اما همچنان امیدواریم. فاصله ما با تیم های میانه جدول زیاد نیست و با کسب دو پیروزی می توانیم از انتهای جدول جدا شویم.

مدیرعامل باشگاه شهرداری در خصوص وضعیت کادر فنی این تیم و شایعه اولتیماتوم به علی اصغر مدیر روستا یادآور شد: هم بازیکنان و هم مربیان وضعیت تیم را درک می کنند. آنها به اولتیماتوم نیاز ندارند، بلکه باید به تیم انگیزه و روحیه بدهیم. مشکل تیم ما روحی و روانی است و در صورت به دست آوردن چند امتیاز از این وضعیت خارج می شویم.

سهرابی در پایان درباره انتخابات فدراسیون فوتبال و فشار سازمان بازرسی برای استعفای کفاشیان هم گفت: فکر می کنم بوجود آوردن این حاشیه ها باعث می شود انگیزه علی کفاشیان و اعضای جدید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای کار کردن سست شود. اگر قرار است قانون پیاده شود بهتر بود چند ماه قبل از انتخابات آنرا اعلام می کردند، نه اینکه بعد از مراسم انتخابات این کار را انجام بدهند.