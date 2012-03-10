17 هزار جلد کتاب به مراجعه کنندگان محمودآبادی امانت داده شد

نادعلی صابر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری کتابخانه های عمومی محمود آباد در حدود دو هرار و 100 نفر عضو داشت از امانت 17 هزاجر لد کتاب به مراجعه کنندگان خبر داد.



وی افزود: امسال 48 جلسه نقد و بررسی کتاب و شعر در شهرستان انجام شد و چهار مورد مسابقه نقاشی برای کودکان و نوجوانان برگزار کردیم که یک مورد از آنها برگزاری ایستگاه بزرگ نقاشی در شهر سرخرود بود.



صابر افزود: در بخش فرهنگی مسابقات مکتوب و آنلاین را برگزار کردیم که از جمله آنها مسابقه غدیر و کتابهای معرفی شده از سوی نهاد بود که چیزی در حدود 100 نفر در این مسابقات شرکت داشتند.



وی، میزان مراجعه کنندگان به کتابخانه ها را 19 هزار نفر در سالجاری معرفی کرد و گفت: از این میزان مراجعه کننده دو هزار و 100 نفر از اعضای فعال کتابخانه ها هستند که مجموعا 17 هزار جلد کتاب به امانت بردند و این درحالی است که مجموع منابع کتابهای کتابخانه های شهرستان 22هزار جلد کتاب است.



رئیس اداره کتابخانه های عمومی محمودآباد افزود: مجموعا 11 برنامه فرهنگی در طول سال در کتابخانه های شهرستان انجام که به موجب آن برگزاری مسابقات فرهنگی در مناسبت های مختلف، برگزاری نمایشگاه کاریکاتور بمناسبت هفته معلم، برگزاری همایش نگارش کتابت وحی در ماه مبارک رمضان ، برگزاری نمایشگاه کتاب بمناسبت دهه فجر در محمودآباد و سرخ رود، برگزاری همایش زن در آئینه نگاه حضرت امام (ره) در سالن مجتمع غدیر ، برگزاری نمایشگاه قلمه زنی بمناسبت هفته معلم ، برگزاری نمایشنامه خوانی به مناسبت ایام الله دهه فجر، برگزری نمایشگاه کتاب و هنرهای تجسمی به مناسبت هفته دولت، برگزاری نمایشگاه کتاب در نوزدهمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی در سالجاری انجام شد.

صابر از برنامه های فرهنگی سال آینده اداره کتابخانه های عمومی شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: پیش بینی ما برای برنامه های فرهنگی سال آینده، برگزاری برنامه های فرهنگی مناسبتی در طول سال، برگزاری همایشها با موضوع کتاب و مطالعه مفید، تعامل و همکاری بیشتر با آموزش و پرورش جهت عادت دادن دانشآموزان به مطالعه غیر درسی و تاسیس انجمن خیران کتابخانه ساز و برگزاری جلسات انجمن جهت ارتقاء سطح کیفی کتابخانه ها است.



رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان محمودآباد با اعلام اینکه بیشتر فعالیتهای کتابخانه ها با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است گفت: شرکت در برنامه های شهرستانی به مناسبتهای مختلف، تهیه برشور و معرفی کتابخانه در سطح مدارس و ادارات، در اختیار قرار دادن سالن اجتماعات در اختیار آموزش و پرورش و بازدید مراجعین از کتابخانه ها و هماهنگی با مدارس جهت بازدید از کتابخانه ها از دیگر اقداماتی بوده که در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه ها انجام دادیم.