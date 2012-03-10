صبای قم با شکست علم و ادب ششم شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم در هفته پایانی سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در آخرین بازی خانگی خود میزبان تیم فوتسال علم و ادب مشهد بود که در نهایت با کسب برتری مقابل حریف خود در لیگ برتر ششم شد.



در حالی که هفته پایانی سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه با انجام دیدارهای هفته بیست و ششم پایانی به انجام رسید، با قهرمانی تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان پرونده لیگ سیزدهم بسته شد.



صبا بهترین پیروزی هفته پایانی را کسب کرد



در یکی از هفت بازی هفته بیست و ششم مسابقات این فصل لیگ برتر فوتسال کشور، دو تیم با سابقه لیگ برتر فوتسال که نمایندگانی از قم و مشهد بودند به مصاف یکدیگر رفتند، دیداری که بین تیم های هفتم و هشتم جدول رده بندی برگزار شد و به برتری 8 بر 4 به سود تیم صبای قم انجامید.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدرا‌سیون فوتبال، شامگاه جمعه 14 تیم لیگ برتری در هفت مسابقه همزمان در شهرهای مختلف کشورمان با یکدیگر به رقابت پرداختند تا از بین تیم های فوتسال شهید منصوری قرچک و صنایع گیتی پسند اصفهان قهرمانی این فصل نیز مشخص شود که در نهایت این عنوان به تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان رسید.



در این بین یکی از کم اهمیت ترین بازی های هفته بیست و ششم بین تیم‌های فوتسال علم و ادب مشهد و صبای قم برگزار شد زیرا هر دو تیم از جایگاه خود در مکان های هفتم و هشتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مطئمن بودند و در نهایت صبای قم با کسب سه امتیاز این دیدار رتبه ششم جدول رده بندی را از آن خود کرد و تیم فوتسال علم و ادب مشهد نیز در رده هشتم قرار گرفت.



ملی پوش صبا ستاره هفته پایانی لیگ برتر فوتسال



فوتسالیست های صبای قم در بازی برابر تیم علم و ادب مشهد در حالی میهمان خود را در خانه با شکست رو به رو کردند که بهترین بازیکن صبا در این دیدار محمدحسین کوهستانی بود و این بازیکن به تنهایی چهار گل از هشت گل تیمش را به ثمر رساند.



در نیمه نخست این بازی این تیم فوتسال صبای قم بود که توانست با نتیجه پنج بر دو میهمان خود تیم علم وا دب مشهد را شکست بدهد، ضمن اینکه در نیمه دوم نیز بار دیگر برتری از آن شاگردان حسین گنجیان بود و صبا با چهار گل محمد حسین کوهستانی، دو گل علیرضا وفایی و گل‌های علی ابراهیم بیگی و سیدوحید غیاثی به برتری و سه امتیاز رسید.



این دیدار در حالی برگزار شد که تیم فوتسال علم و ادب مشهد هم اکنون با کسب 30 امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی قرار گرفت ولی تیم فوتسال صبای قم با کسب 39 امتیاز و تفاضل گل مثبت دو در مکان ششم جدول لیگ برتر به کار خود پایان داد.



در جدول رده بندی صبای قم با کسب 12 پیروزی، سه تساوی و 11 باخت، با 83 گل زده، 81 گل خورده و تفاضل گل مثبت دو، با 39 امتیاز رتبه ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر را بعد از تیم‌های شهید منصوری قرچک، صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، حفاری اهواز، گسترش ‌فولاد تبریز در اختیار گرفت.

