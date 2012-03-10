پیام تسلیت انجمن علمی نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت دانشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام انجمن علمی نقد ادبی ایران آمده است:

بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید و رفت تا لب هیچ

و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چه قدر تنها ماندیم.

انجمن علمی نقد ادبی ایران درگذشت خانم دکتر سیمین دانشور(1300- 1390) بانوی بزرگ داستان پرداز، مترجم و همسر زنده یاد جلال ‌آل‌‌احمد را به تمام ایرانیان فرهنگ دوست و فرهنگ پرور تسلیت می­گوید.

سیمین دانشور که در سال 1300 در شیراز متولد شد، پنجشنبه 18 اسفند در تهران درگذشت.