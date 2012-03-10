  1. هنر
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

پیام تسلیت انجمن علمی نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت دانشور

پیام تسلیت انجمن علمی نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت دانشور

انجمن علمی نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت بانوی داستان‌نویسی ایران پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام انجمن علمی نقد ادبی ایران آمده است:

بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید و رفت تا لب هیچ
و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چه قدر تنها ماندیم.

انجمن علمی نقد ادبی ایران درگذشت خانم دکتر سیمین دانشور(1300- 1390) بانوی بزرگ داستان پرداز، مترجم و همسر زنده یاد جلال ‌آل‌‌احمد را به تمام ایرانیان فرهنگ دوست و فرهنگ پرور تسلیت می­گوید.

سیمین دانشور که در سال 1300 در شیراز متولد شد، پنجشنبه 18 اسفند در تهران درگذشت.

کد مطلب 1555978

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها