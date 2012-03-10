ارشاد مازندران پیشتاز اطلاع رسانی اخبار جشنواره امام رضا (ع) است

عباس مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیرخانه مرکزی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) که بزرگترین رخداد فرهنگی کشور محسوب می شود، طبق ارزیابی که انجام داد، روابط عمومی جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) را به عنوان سه استان برتر کشور معرفی کرد.



وی افزود: ششمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) از رشد کیفی و کمی برخوردار بود. این جشنواره روند رو به رشدی را طی می کند.



مهدوی بیان داشت: ستاد اطلاع رسانی جشنواره به مدد همراهی اهالی رسانه توانست با تولید اخبار مرتبط، جریان سازی مناسب و برنامه های جنبی متنوع اهداف جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را در مازندران محقق سازد.



مدیر روابط عمومی ششمین جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) موفقیت کسب شده را مرهون تلاش اهالی رسانه در استان و اعضای کمیته روابط عمومی عنوان کرد و افزود: صدا و سیما، مطبوعات خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی به این رویداد متبرک به ساحت قدسی علی بن موسی الرضا(ع) توجه ویژه ای داشتند.



مهدوی افزود: تمامی استانهای کشور و چندین کشور جهان میزبان جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) هستند و کسب این موفقیت بیانگر جایگاه این رویداد در مازندران است.



وی از حمایت های مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) در ایجاد شرایط مناسب کمیته روابط عمومی قدردانی کرد و افزود: افزایش قابل توجه آثار دریافتی و اطلاع رسانی در میان نوجوانان و جوانان رویکرد اساسی کمیته روابط عمومی محسوب می شود.