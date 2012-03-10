فرهنگ سازی نقش مهمی در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه جوانرود گفت: برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب آن فرهنگ سازی در جامعه باید مورد توجه باشد.

ماموستا ملا احمد فخری در نشست مسئولان و کارکنان منابع طبیعی این شهرستان با اشاره به جایگاه و اهمیت منابع طبیعی در فرهنگ اسلامی، افزود: در دین اسلام، حفظ، نگهداری و توسعه فضاهای سبز به اندازه ای اهمیت دارد که آن را در ردیف عبادات برشمرده اند.

وی حفظ و توسعه عرصه های طبیعی را نیازمند همراهی عمومی دانست و تصریح کرد: این منابع امانتی در اختیار ماست که باید به نسل آینده تحویل دهیم.

ماموستا فخری گفت: علاوه بر تلاش در حفظ و صیانت از منابع طبیعی باید در حوزه فرهنگ و ارتقای این امر در جامعه تلاش شود.

وی افزود: باید در جامعه اهمیت مرتع، جنگل و سایر بخشهای منابع طبیعی تبیین و از سوی دیگر با تخلفات نیز برخورد شود.

امام جمعه جوانرود با تاکید بر اهمیت حفاظت و توسعه منابع طبیعی افزود: کاشتن درخت امری است که اجر اخروی در پی دارد و از حرمت و قداست ویژه ای برخوردار است.

القائات دشمنان هیچ تاثیری بر اراده ملت ایران ندارد

ماموستا ملارستم حسینی با تشکر از حضور حماسی و پرشور مردم در انتخابات افزود: مردم با حضور خود در پای صندوق های رای ایستادگی خود را در برابر دشمنان و همچنین پایبندی خود را به دین، انقلاب و ارزشهای اسلامی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری نشان دادند.

وی تصریح کرد: پیام حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات این بود که تهدید، تحریم و اعمال فشار بی‌تاثیر بوده و به طور قطع تهدیدها و تحریم ‌های جدید هم هیچ تاثیری در اراده ملت ایران ندارد.

حسینی با بیان اینکه ملت کار خود را در انتخابات بخوبی انجام داده است از منتخبین مردم خواست تا در قبال کشور و ملت احساس تکلیف کنند و وظایف خود را در مجلس به خوبی انجام دهند.

ماموستا حسینی گفت: براساس آیات و روایات اسلامی و سنت نبوی، کمک به دیگران و رفع حوایج نیازمندان از بالاترین و ماندگارترین عبادتها و باعث خشنودی خداوند متعال می شود.

وی افزود: در آستانه سال جدید و بهار طبیعت، همه مردم باید به یاری محرومان و نیازمندان جامعه بشتابند.

نماز باید به عنوان یک تکلیف الهی در جامعه عمومیت پیدا کند

امام جمعه قصرشیرین با بیان اینکه نماز بهترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است، گفت: نماز به عنوان یک تکلیف الهی و شرعی باید در جامعه عمومیت پیدا کند و فرهنگ گرایش به نماز در بین جوانان نهادینه شود.

حجت الاسلام علی ملکی در جلسه شورای فرهنگ عمومی قصرشیرین افزود: اینکه خداوند در قرآن کریم 30 بار امر به نماز می کند و یک سوره کامل برای نماز جمعه آمده است و مومنان را امر به ادای این فریضه واجب می نماید نشان از اهمیت نماز و اثرات و فواید مثبت آن در جامعه دارد.

وی تصریح کرد: اکنون دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین هزاران میلیارد دلار برای انحراف اخلاقی جوانان ما هزینه می کنند تا آنها را به ابتذال بکشانند لذا ما باید با الگوی تربیتی نماز به مقابله با آنها بپردازیم.