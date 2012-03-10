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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

رضاحسینی در گفتگو با مهر:

برداشت شبانه از حساب بانکها به مجلس کشید/ رئیس جمهور باید توضیح دهد

برداشت شبانه از حساب بانکها به مجلس کشید/ رئیس جمهور باید توضیح دهد

عضو کمیسیون صنعت، معدن مجلس از ورود مجلس به برداشت بدون اطلاع شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوریت بانک مرکزی خبر داد و گفت: قطعا در صورت حضور رئیس جمهور در صحن علنی در هفته جاری، درباره این موضوع هم از وی توضیح می‌خواهیم.

مصطفی رضاحسینی در گفتگو با مهر درباره برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها با عنوان "مابه التفاوت ارز دریافتی" و هزینه آن در بخشهای دیگر، گفت: مجلس شورای اسلامی قطعا در برابر این اتفاق آرام نمی نشیند و مساله را به طور جدی پیگیری می کند.

این عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه از نظر حقوقی و قضائی برداشت منابع مالی بدون اجازه صاحب حساب را نباید برداشت عنوان کرد و افزود: اگر صحت این موضوع قطعی شود هم جای تعجب ندارد.
 
نماینده مردم شهر بابک در خانه ملت با تاکید بر اینکه دیگر تخلفات ریز و درشت دولت موضوع عجیبی نیست، اظهار داشت: این تخلفات غیر قانونی دولت در سالهای اخیر آن قدر زیاده شده است که همه به آن عادت کرده ایم.
 
وی با تاکید بر اینکه این طور اقدامات و تخلفات غیر قانونی دولت برای کل کشور بدآموزی به همراه دارد، بیان کرد: قطعا این نوع برخوردها تبعات خاص خود را در حوزه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
 
به گقته رضا حسینی، برداشت شبانه از بانکها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجیه شکستهای اقتصادی سالهای اخیر است. وی با اشاره به طرح 10 سئوال از رئیس جمهور در مجلس در هفته جاری اعلام کرد: قطعا در صورت حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، درباره این برداشت شبانه از بانکها هم از رئیس جمهور توضیح می‌خواهیم.
کد مطلب 1555984

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