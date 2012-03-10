تردد در محورهای منتهی به مشهد کند است/ لزوم رعایت نکات ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی با توجه به بارش برف در محورهای منتهی به مشهد به ویژه در نقاط کوهستانی، تردد در این مسیرها با کندی در حال انجام است.

مرکز مدیریت راه های استان اعلام کرد: با توجه بارش برف در محورهای منتهی به کلات به ویژه گردنه گوجگی، محور رباط سنگ تربت حیدریه، محورهای فریمان به ویژه سنگ ‌بست، گردنه کبکان، ارتفاعات و دیگر محورهای درگز و محورهای چناران به ویژه مسیر منتهی قوچان، لازم است خودروهای عبوری از این محورها با رعایت قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه در مسیر خود تردد کنند.

همچنین با توجه به وجود مه شدید در گردنه کبکان و دیگر ارتفاعات درگز و محورهای بخش احمدآباد، رانندگان به هنگام عبور از این مسیرها تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.

شایان ذکر است، وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.