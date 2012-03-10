کشف شاخص جدیدی برای پیش بینی آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در مطالعه جدید خود که آزمایش بر روی آن سه سال به طول انجامیده است، دریافتند کاهش شدید توانایی ذهنی را می توان با استفاده از ردیابی وجود حجم بالایی از پروتئین 1 "ویسینین-لایک" یا VILIP-1 در نخاع تعیین کرد.

در این مطالعه بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف با استفاده از تستهای گسترده ای مورد آزمایش قرار گرفتند تا کارایی شناختی آنها ارزیابی شود. سپس محققان میزان VILIP-1 را در مایع نخاعی بیمار اندازه گیری کردند. تستهای شناختی به صورت سالانه انجام می گرفت تا اطلاعات کافی در رابطه با میزان از بین رفتن قدرت شناخت بیماران به دست بیاید.

دو شاخص دیگر یعنی پروتئینهای "آمیلوئید بتا" و "تائو" نیز به منظور افزایش دقت پیش بینی در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. این دو شاخص زوایای متفاوتی را از روند پیشروی بیماری به نمایش می گذارند، تغییر در میزان آمیلوئید بتا و تائو با شکل گیری رسوبات غیر عادی از پروتئینها در مغز در ارتباط است. میزان پروتئین VILIP-1 نیز میزان آسیبهای سلولهای مغزی در اثر بروز آلزایمر را نمایش می دهند.

در مطالعات پیشین دانشمندان نشان داده بودند که افراد سالمی که میزان پروتئین VILIP-1 در آنها بالا است، به احتمال زیاد طی دو تا سه سال آینده به آلزایمر مبتلا می شوند. توانایی محاسبه اندازه گیری سطح این پروتئین می تواند مدت زمان سلامتی افراد پیش از پیشروی بیماری را افزایش دهد.

بر اساس گزارش گیزمگ، دانشمندان دریافتند که حافظه و توانایی های دیگر ذهنی در بیمارانی که میزان زیادیVILIP-1 در بدن دارند با سرعت بیشتری از دست می روند و از این رو به نظر می آید این پروتئین نسبت به دیگر شاخصهای شناخته شده، ابزاری مناسبتر برای پیش بینی ابتلا به این بیماری باشد.