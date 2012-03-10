تولید موشهایی که چاق نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه ییل با دستکاری یک ترکیب اندوکانابیونید به نام 2-AG گروهی از موشهای اصلاح ژنتیکی شده را ایجاد کردند.

به گفته این دانشمندان، ترکیب 2-AG می تواند به کنترل فعالیت مدارات نورونی مرتبط با مصرف انرژی کمک کند.

موشهایی که به دست آمدند به مقدار زیادی از یک رژیم غذایی غنی از چربی مصرف کردند اما هیچ اضافه وزنی را به ثبت نرساندند.

همچنین، این موشها هیچ علامتی از سندروم متابولیکی را نشان ندادند. سندروم متابولیکی، مجموعه ای از مشکلات سلامت چون چاقی مفرط، فشارخون بالا و افزایش خطر بیماریهای قلبی عروقی و دیابت است.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "ما کشف کردیم که این موشها در برابر چاقی مقاوم شده اند. چون کالری را به روشی بسیار موثرتر از موشهای عادی می سوزانند."

به اعتقاد این دانشمندان، در آینده می توان دارویی را توسعه داد که با عمل روی اندوکانابیونیدها به چاق نشدن کمک کند. "اندوکانابیونیدها" ترکیباتی هستند که به طور طبیعی در بدن تولید می شوند و در گروه چربیهای بیواکتیو جای دارند.

براساس گزارش مجله سل متابولیسم، به دلیل اینکه کانابیونیدهای طبیعی بدن فاکتورهای مختلفی چون درد، خلق و خو و اشتها را کنترل می کنند می توانند در درمان اضطراب، درد، افسردگی و چاقی راههای جدیدی را بگشایند.