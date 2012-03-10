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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

محمدی در گفتگو با مهر:

هدف اصلی در تیم نوجوانان پشتوانه‌سازی کشتی کشور است

هدف اصلی در تیم نوجوانان پشتوانه‌سازی کشتی کشور است

ساری - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان گفت: هدف اصلی در تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان، پشتوانه‌سازی و نتیجه‌ گیری توام با یکدیگر در کشتی کشور است.

سید مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، کار کردن در رده سنی نوجوانان را شیرین و لذت‌ بخش دانست و افزود: نوجوانان کشتی دوست انرژی خاصی را به من می‌دهند.

وی ادامه داد: کار کردن در این رده سنی انرژی خاصی را به من می‌دهد چرا که در این سن کشتی‌گیران شنونده‌های خوبی‌ بوده و تشنه آموختن هستند.   

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان درباره اردوی آمادگی این تیم اشاره کرد و گفت:‌ دومین مرحله از اردوها آغاز شده و شرایط سنی کشتی‌گیران ایجاب می‌کند تا اردوها را به صورت مقطعی برگزار کنیم.

 محمدی، اضافه کرد: اردوهای اصلی پس از مسابقات انتخابی از اردیبهشت ماه آغاز می‌ شود و کار را به طور جدی برای حضور در رقابت‌ های قهرمانی آسیا و جهان آغاز می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 32 کشتی گیر برتر کشور در 10 وزن نوجوانان در اردوی آماده سازی تیم ملی در تهران حضور دارند، یادآورشد: از این تعداد 9 کشتی گیر مازندرانی هستند.    

کد مطلب 1555989

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