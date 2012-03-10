به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید ایگناتیوس " در مطلب خود تحت عنوان "تحریم راه حل موضوع هسته ای ایران است، نه بمب" می نویسد: دولت باراک اوباما تمایل دارد تا از هر گونه ماجراجویی اسرائیل علیه ایران ممانعت بعمل آورد. وعده دولت آمریکا برای افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی و دیگر فشارها بر ایران برای تضعیف ارتباطات ایران است.

ایگناتیوس در ادامه ضمن اذعان به اتحاد مردم و عدم اختلاف آنها در خصوص برنامه هسته ای، می نویسد: بزرگترین ضربه برای ایران می تواند این باشد که آمریکا به جای اینکه بر برنامه هسته ای ایران تمرکز داشته باشد تلاش کند تا به ساختار نظام سیاسی در کشور آسیب بزند زیرا که به نظر می رسد برنامه هسته ای این کشور بطور گسترده ای مورد حمایت مردمی است.

در ادامه این مطلب آمده است: تحریم‌ها و دیگر اقدامات ماه به ماه سیستم مالی و سیاسی دولت ایران را از هم خواهد پاشید و این مسئله سبب پاسخ پرخاشگرانه آنها خواهد بود و چنین پاسخی مانند شکاری است که در تله افتاده و سعی دارد خود را از مخمصه برهاند اما تلاشهایش به جایی نمی رسد و مشکلات آن بیشتر می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: مسخره ترین و بدترین گزینه در رابطه با تغییر سیاسی در ایران احتمالاً اقدام نظامی یکجانبه اسرائیل خواهد بود. با توجه به توانایی اسرائیل چنین حمله ای به اندازه کافی به حمایت سیاسی از نظام در ایران آسیب خواهد زد اما برای از بین بردن برنامه هسته ای ایران قدرتمند نخواهد بود و در واقع این نوع اقدام یک "هدیه خدادادی" برای نظام بمنظور تحکیم موقعیت خود به جای تضعیف آن خواهد بود.