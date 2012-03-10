تشکیل "خانه تنیس روی میز" در اولویت هیئت تنیس خراسان رضوی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی تلاش برای تشکیل "کمیته استعدادیابی" و "خانه تنیس روی میز" را ازجمله برنامه های مهم این هیئت برای دستیابی به جایگاه واقعی تنیس در استان ذکر کرد.

مجید رفائی افشار خواستار بکارگیری و بهره مندی از همه ظرفیت‌های موجود در استان برای رشد و شکوفایی تنیس روی میز استان شود.

رفائی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق و مناسب در این حوزه، اظهار امیدواری کرد: با استفاده از نقاط قوت موجود، جایگاه استان در کشور بهبود یابد.

وی اعلام کرد: ساماندهی کمیته های شهرستانی تنیس روی میز، برگزاری لیگ در رده های مختلف سنی، تشکیل کمیته استعدادیابی و توجه به پیشکسوتان، از جمله موارد مهم و مدنظر اداره کل به منظور ارتقای هیئت های ورزشی است.

رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از تجربه پیشکسوتان، رشته ورزشی تنیس روی میز در استان، به توسعه و پیشرفت مطلوبی دست یابد.

15 فروردین آخرین مهلت ارائه برنامه های سال 91 هیئت های ورزشی

معاون توسعه امور ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اعلام کرد: هیئت های ورزشی استان برنامه های ورزشی خود را بر اساس تقویم فدراسیون مربوطه، تا 15 فروردین ماه سال آینده به این اداره کل اعلام کنند.

محمدرضا خوش ‌باطن افزود: در صددیم برای سال 91 برنامه ریزی دقیق و مدونی را به منظور تصاحب جایگاه اصلی ورزش استان در کشور پیاده سازی کنیم و با برگزاری مسابقات بین المللی و حضور در آن و همچنین شرکت در لیگ های برتر کشور در هر دو بخش بانوان و آقایان، سالی پر بار برای ورزش استان را رقم بزنیم.

وی فعالیت بیشتر در بحث آموزش و اجرای طرح های استعدادیابی در رده های سنی نونهالان و جوانان را از دیگر برنامه های این اداره کل عنوان کرد.

خوش باطن در ادامه، سال 90 را سالی مطلوب برای عرصه آموزش ورزش استان عنوان و اظهار کرد: طی سال جاری از سوی همه هیئت های ورزشی دوره های آموزشی مختلفی از جمله کلاس های مربیگری و داوری برای بانوان و آقایان برگزار شده و در برخی از دوره ها، مربیان خارجی نیز تدریس داشته اند که خوشبختانه نتایج خوبی نیز برای فعالان حوزه آموزش ورزش استان به همراه داشته است.

وی با اظهار خرسندی از این که هیئت های ورزشی استان تمام برنامه ها و تقویم اجرایی ابلاغ شده از سوی فدراسیون های مربوطه خود را در سال جاری به مرحله اجرا درآوردند، تصریح کرد: خوشبختانه نتایج خوبی نیز در این زمینه از سوی هیئت ها کسب شد.

معاون توسعه امور ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص فعالیت های انجام شده طی سال جاری، گفت: میزبانی مسابقات کشتی با چوخه جهانی، میزبانی مسابقات بین المللی شطرنج، میزبانی مسابقات بین المللی دو و میدانی، میزبانی مسابقات جهانی آلیش و همچنین 4 میزبانی مسابقات در سطح استان، از مهمترین رویدادهای ورزشی استان در سال 90 محسوب می شود.

افتتاح سالن ورزشی پینگ پنگ در راه و ترابری خراسان رضوی

مسئول کمیته ورزش اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی از افتتاح سالن ورزشی ویژه پینگ پنگ در محل اداره کل خبر داد.

محسن مسعودی با اشاره با اهمیت غیرقابل انکار ورزش و تندرستی در کیفیت اجرای وظایف پرسنل این اداره کل، گفت: در راستای سیاست های اداره کل مبنی بر اجرای بهینه امور، مقرر شد با توجه به امکانات موجود در اداره کل و با هدف فراهم‌سازی شرایط مطلوب جهت انجام وظایف کارکنان، یک سالن ورزشی ویژه پرسنل شیفت کار و آماده باش در اداره کل ایجاد شود.

وی افزود: براین اساس یک دستگاه سالن پینگ پنگ در محل اداره کل و در جوار کارگاه ماشین آلات به مساحت 110 مترمربع احداث و تجهیز شده است.

مسئول کمیته ورزش اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی تاکید کرد: این سالن بدون تحمیل هیچ گونه هزینه ای به اداره کل و با امکانات موجود؛ با بهره ‌گیری از مصالح مازاد بر نیاز و توسط پرسنل اداره کل ساخته و تکمیل شده است.