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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

هجرت بانوی داستان ایران ـ7/

بی‌آزاران: خانم دانشور همیشه عقاید خانواده آل‌احمد را محترم می‌داشت

بی‌آزاران: خانم دانشور همیشه عقاید خانواده آل‌احمد را محترم می‌داشت

یکی از خواهرزادگان جلال آل‌احمد درباره زنده‌یاد سیمین دانشور گفت: خاطرم هست که سال‌های دور خانم دانشور وقتی به خانه پدربزرگم می‌آمد، احترام خانواده آل‌احمد و اعتقاداتشان را داشت.

انسیه بی‌آزاران یکی از خواهرزاده‌های جلال آل احمد ضمن ابراز تاسف از درگذشت سیمین دانشور به خبرنگار مهر گفت: از خانواده جلال همانطور که می‌دانید تنها امروز نوه‌ها و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها باقی مانده‌اند که آنها در مراسم‌های خانم دانشور شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: البته اغلب افراد خانواده ما در سنین پیری به سر می‌برند. مثلا برای من راه رفتن ممکن نیست و نمی‌توانم در مراسم‌ شرکت کنم، ولی افراد دیگر خانواده، آنهایی که هنوز آنقدر پیر نشده‌اند که نتوانند در مراسم شرکت کنند، فردا در تشییع جنازه خواهند بود.

بی‌آزاران با اشاره به اینکه سال‌های زیادی سیمین دانشور را ندیده بود، بیان کرد: 42 سال است که دایی‌ام (جلال آل احمد) فوت کرده و خانم دانشور هم همیشه خیلی سرشان شلوغ بود و این سال‌های اخیر هم که بیمار بودند. من هم که شرایط جسمی‌ام مساعد نبود که از خانه بیرون بروم.

خواهرزاده جلال آل احمد در پایان افزود: به هر حال شرایط اجازه نداد باهم رفت و آمد داشته باشیم، ولی از خوبی ایشان هرچه بگویم کم گفته‌ام. یادم هست وقتی سیمین دانشور با دایی‌ام ازدواج کرد، من دختر خانه بودم و آنها هفته‌ای یک‌بار برای دیدن خانواده می‌آمدند و خانم دانشور همیشه احترام خانواده را داشت.

کد مطلب 1555996

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