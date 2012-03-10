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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

مصطفی رحماندوست:

صنعت نشر در ایران دوران رکود را طی می کند/انتشارات الکترونیک جایگزین نشر کتاب می شود

صنعت نشر در ایران دوران رکود را طی می کند/انتشارات الکترونیک جایگزین نشر کتاب می شود

کرج – خبرگزاری مهر: نویسنده پیشکسوت کودک و نوجوان در همایش انجمن ناشران استان البرز گفت: در صنعت نشر از سایر کشورها عقب بسیار عقب هستیم؛ و باید با تشکیل کتاب فروشی های بزرگ، رفتن به سمت انتشارات نو جدید این عقب ماندگی را جبران کنیم.

مصطفی رحماندوست در حاشیه همایش انجمن ناشران استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صنعت نشر از بسیاری کشورهای  منطقه عقب هستیم و در حالی که اوایل انقلاب کتاب کودک بیش از 50 تا 100 هزار چاپ داشت امروز این رقم به حد بسیار اندکی رسیده  و کشور ترکیه در این عرصه در حال پیشی گرفتن از ما است.

وی افزود: صنعت نشر مثلثی به هم پیوسته و متشکل از مترجم یا مولف/ ناشر و خوانند است؛ که گاهاً در این بین واژه توزیع  دست جدایی بین ما و کتاب ها می کشد.

رحماندوست ضمن تشریح و تمایز بین صنعت و تجارت در حوزه نشر گفت: در دنیا نشر به عنوان صنعت شناخته می شود؛ البته هنوز نشر در کشور ما به عنوان صنعت شناخته نمی شود و تجارت نشر بر آن حاکم است وبرای رسیدن به استانداردها باید صنعت نشر داشته باشیم.

وی افزود: زمانی که مجموعه ای از تخصص های متفاوت در کنار هم می نشیند صنعت شکل گیرد؛ اما متاسفانه درکشور ما  تجارت نشر جای این صنعت را گرفته و همین امر موجب عقب ماندگی در این حوزه شده است.

این شاعر و نویسنده در ادامه به درد دل های ناشران و نویسندگان اشاره کرد و گفت: دلالان این عرصه کتاب های ما را به کوره های پول سوزی مبدل ساخته اند.

رحماندوست می افزاید: زمانی که شخصی در سمت ناشر می نشیند باید مدیریت و تخصص چند حوزه مختلف را داشته باشد و گر نه از پس آن برنخواهد آمد

وی که از مجموع 161 عنوان کتابش تا کنون در 14 کشور دنیا به 14 زبان ترجمه و تالیف شده و از مرز 7 میلیون هم گذشته است ضمن مقایسه روند نشر در ایران و سایر نقاط جهان می گوید: اکنون که به این نقطه رسیده ام به عنوان یک نویسنده نمی توانم روی هزینه زندگی ام حساب باز کنم و این حاکی از آن است که در جایی مشکلی وجود دارد.

رحماندوست می افزاید: وقتی  ناشر به جای نویسنده از چسب و قیچی (کپی و پیست) استفاده کند و چیزی را به نام کتاب بیرون می آورد و هیچ نقشی در فرهنگ کشور جز تخریب نخواهد داشت.

کد مطلب 1555999

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