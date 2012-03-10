صنعت نشر در ایران دوران رکود را طی می کند/انتشارات الکترونیک جایگزین نشر کتاب می شود

مصطفی رحماندوست در حاشیه همایش انجمن ناشران استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صنعت نشر از بسیاری کشورهای منطقه عقب هستیم و در حالی که اوایل انقلاب کتاب کودک بیش از 50 تا 100 هزار چاپ داشت امروز این رقم به حد بسیار اندکی رسیده و کشور ترکیه در این عرصه در حال پیشی گرفتن از ما است.

وی افزود: صنعت نشر مثلثی به هم پیوسته و متشکل از مترجم یا مولف/ ناشر و خوانند است؛ که گاهاً در این بین واژه توزیع دست جدایی بین ما و کتاب ها می کشد.

رحماندوست ضمن تشریح و تمایز بین صنعت و تجارت در حوزه نشر گفت: در دنیا نشر به عنوان صنعت شناخته می شود؛ البته هنوز نشر در کشور ما به عنوان صنعت شناخته نمی شود و تجارت نشر بر آن حاکم است وبرای رسیدن به استانداردها باید صنعت نشر داشته باشیم.

وی افزود: زمانی که مجموعه ای از تخصص های متفاوت در کنار هم می نشیند صنعت شکل گیرد؛ اما متاسفانه درکشور ما تجارت نشر جای این صنعت را گرفته و همین امر موجب عقب ماندگی در این حوزه شده است.

این شاعر و نویسنده در ادامه به درد دل های ناشران و نویسندگان اشاره کرد و گفت: دلالان این عرصه کتاب های ما را به کوره های پول سوزی مبدل ساخته اند.

رحماندوست می افزاید: زمانی که شخصی در سمت ناشر می نشیند باید مدیریت و تخصص چند حوزه مختلف را داشته باشد و گر نه از پس آن برنخواهد آمد

وی که از مجموع 161 عنوان کتابش تا کنون در 14 کشور دنیا به 14 زبان ترجمه و تالیف شده و از مرز 7 میلیون هم گذشته است ضمن مقایسه روند نشر در ایران و سایر نقاط جهان می گوید: اکنون که به این نقطه رسیده ام به عنوان یک نویسنده نمی توانم روی هزینه زندگی ام حساب باز کنم و این حاکی از آن است که در جایی مشکلی وجود دارد.

رحماندوست می افزاید: وقتی ناشر به جای نویسنده از چسب و قیچی (کپی و پیست) استفاده کند و چیزی را به نام کتاب بیرون می آورد و هیچ نقشی در فرهنگ کشور جز تخریب نخواهد داشت.