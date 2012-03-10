به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو صبح امروز در میان مردم شهرستان بهارستان بخش گلستان اظهار داشت: مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی با حضور حداکثری خود در پای صندوق های اخذا رای همواره حمایت و پشتیبانی خود را از ولایت فقیه و جمهوری ایران ثابت کردند.

به گفته وی، استکبار جهانی همه تلاش خود را می‌ کند که مردم را نسبت به مسئولان و این نظام دلسرد کند اما مردم همیشه در صحنه انقلاب اسلامی مصمم‌تر از همیشه پشت سر نظام خود ایستاده‌ اند.

نکو عنوان کرد: مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان نیز همگام با مردم سراسر کشور ثابت کردند که مدافع اسلام و قرآن، آرمانهای امام راحل و شهدا و ولایت فقیه هستند که با حضور حداکثری خود به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت گسترده جامه عمل پوشاندند.

وی بیان کرد: این مشارکت چشمگیر مردم اثبات کرد که با وحدت، انسجام و با شرکت در انتخابات به وظیفه شرعی و عرفی خود عمل کرده‌ اند و هیچگاه از انقلاب اسلامی خسته نشده و نمی‌شوند تا انقلاب اسلامی را به صاحب اصلی‌اش امام زمان (عج) بسپارند.

منتخب مردم این دو شهرستان افزود: به رغم تبلیغات سوء دشمنان و سیاه‌ نمایی آنها، مردم در صحنه حاضر شدند و صلابت این حضور را به رخ جهانیان کشاندند و حماسه حضور پرشور خود را ثبت کردند.

وی با اعلام اینکه مردم غیور شهرستانهای رباط کریم و بهارستان با حضور گسترده در پای صندوقهای رٱی وفاداری خود نسبت به انقلاب، نظام و ولایت فقیه را نشان دادند، بیان کرد: مردم وفادار این مناطق با مشارکت گسترده خود در عرصه انتخابات بار دیگر اثبات کردند که پیرو ولایت فقیه هستند و هر کجا که رهبر از مردم درخواست حضور و مشارکت حداکثری داشته باشد، مردم این شهرستان گوش به فرمان مقام عظمای ولایت هستند تا در صحنه حاضر می شوند.

نکو همچنین این وفادارای مردم کشورمان را یک ارزش بزرگ دانست و تصریح کرد: در هیچ کجای جهان چنین مردمانی یافت نمی شود که اینگونه وفادار انقلاب و رهبر خود باشند پس این بزرگواری مردم را باید ارج نهاده و از هر خدمتی که بایستی به این مردم ارائه شود کوتاهی نکنند.

وی همچنین این حضور مردم را باعث اقتدار کشور در عرصه‌های بین‌ المللی و منطقه تلقی کرد و در ادامه از اظهارات و سخنان ارزشمند امامان جمعه سراسر کشور به ویژه شهرستان های رباط کریم و بهارستان که برای مشارکت حداکثری مردم نقش ارزنده ای داشتند، قدردانی کرد.