شهر اطلسی ها در تکاپوی نوروز/ همدان مهیای میزبانی از مسافران

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اغلب مردم ایران، همدان را با نام هایی همچون ابن سینا، باباطاهر، عین القضات و سیدجمال الدین اسدآبادی می شناسند یا با شنیدن نام همدان به یاد آثار باستانی و تمدن 3100 ساله آن می افتند اما این کهن دیار و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین به شهر اطلسی ها نیز شهرت دارد.

بر همین اساس با نزدیک شدن به روزهای بهاری گل های اطلسی در میان بلوارها و میادین این شهر جای می گیرند تا خوشامد گویی به میهمانان این دیار زیباتر باشد.

از سوی دیگر در همین خصوص ستاد تسهیلات نوروزی همدان با برگزاری جلسات پی در پی، هماهنگی امور را برای میزبانی شایسته از میهمانان این دیار صورت می دهد.

هر یک از ارگان ها و نهادهای مسئول، برای میزبانی شایسته آستین بالا زده اند تا همدان را به شهری تبدیل کنند که خاطره آن در ذهن مسافران ماندگار شود.

در همین خصوص معاون خدمات شهری شهرداری همدان از برنامه استقبال از بهار در مناطق چهارگانه همدان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به حضور مسافران نوروزی در همدان، مناطق چهارگانه شهرداری برای آمادگی شهر از استقبال مسافران برنامه‌هایی در پاکسازی از شهر دارند.

نماد شهری در همدان رنگ آمیزی می شود

احمد جعفرپور عنوان کرد: رنگ‌آمیزی نمادهای شهری و نرده‌های بلوار رجایی و صدا و سیما، آماده‌ کردن تانکر برای شستشوی خیابان‌ها و پاکسازی زمین بایرهای منطقه و بین ساختمان‌ها بر اساس زمانبندی برای پاکیزگی شهر صورت می‌گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان از آماده‌باش امور شهری شهرداری ها در ایام تعطیلات نوروز تا 13 فروردین خبر داد و گفت: رفع سد معبر حصار امام، دیزج، شهرک فرهنگیان، صدا و سیما، بلوار جانبازان و بلوار شهید رجایی نیز در حال پیگیری است.

وی به افزایش ساعت کار ماشین‌آلات حمل زباله اشاره کرد و یادآور شد: انجام عملیات آسفالت برای لکه‌گیری، رنگ‌آمیزی جدول های سطح منطقه، پاکسازی و تسطیح حاشیه بلوارها با گریدر، تحویل لباس نو به کارگران خدمات شهری و جمع‌آوری خودروهای فرسوده نیز انجام می‌شود.

سایبان‌های ایستگاه‌های اتوبوس تعمیر و رنگ‌آمیزی می‌شود

جعفرپور از راه‌اندازی سرویس بهداشتی سیار میدان فرودگاه خبر داد و افزود: در ایام باقیمانده به آغاز فصل بهار، سایبان‌های ایستگاه‌های اتوبوس تعمیر و رنگ‌آمیزی می‌شود و تعمیر و اصلاح پل عابر پیاده بلوار شهیدرجایی و کنترل متکدیان در معابر و فضای مهم توسط اکیپ‌های ویژه پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: اکیپ آسفالت در صورت مناسب بودن آب و هوا همه روزه فعال است و برای تمام ساختمان‌های در حال احداث در خیابان‌های اصلی اخطار کتبی برای جمع‌آوری مصالح ساختمانی صادر می‌شود.

بازارچه های صنایع دستی نوروزی در همدان برپا می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: نمایشگاه و بازارچه های صنایع دستی و هنرهای سنتی در تعطیلات نوروز امسال در این استان برپا می شود.

اسدالله بیات افزود: این بازارچه ها بیشتر در جوار اماکن تاریخی و فرهنگی و گردشگری استان ایجاد می شود.

وی همچنین از استقرار 50 نفر از راهنمایان گردشگری در محل جاذبه ها و اماکن توریستی در استان خبر داد و گفت: بیش از 500 هزار نقشه راهنمای گردشگری استان نیز چاپ شده است.

وی اضافه کرد: 145 هزار بروشور مربوط به 22 جاذبه، 100 هزار نقشه همدان، 15 هزار نقشه راهنمای ملایر، 12 هزار نقشه راهنمای سایر شهرستان ها، 50 هزار کتابچه مشترک نوروزی و 10 هزار کارت پستال، و پوستر و هدایای دیگر نیز برای ایام نوروز امسال چاپ شده است.

موزه ها، اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری نظافت می شود

وی با بیان اینکه نظافت و آماده سازی موزه ها، اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری از دیگر اقدامات است ادامه داد: چاپ و نصب بنرهای خوشامدگویی در مبادی ورودی و محل جاذبه های استان و به کارگیری 12 دستگاه تلوزیون شهری از دیگر اقدامات است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان از راه اندازی سامانه تلفن گویای اطلاع رسانی به مسافران با شماره 135 خبر داد و گفت: برگزاری آیین ویژه جشن تحویل سال نو، استقبال از مسافران، جشن های سال نو در مبادی ورودی شهر و محل جاذبه ها و اماکن تاریخی از دیگر برنامه ها است.

سفره هفت‌سین در آرامگاه بوعلی سینا و موزه هگمتانه برپا می شود

بیات همچنین از برپایی دو سفره هفت‌سین در آرامگاه بوعلی سینا و موزه هگمتانه این استان نام برد و افزود: سفره‌های هفت‌سین این دو مکان تاریخی به عنوان مهمترین جاذبه های گردشگری ، بزرگ‌ترین سفره‌های استان همدان خواهند بود.

وی یادآور شد: سفال‌های تاریخی و برخی آثار و اقلام فرهنگی همدان سفره‌های هفت‌سین استان را زینت میبخشند.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی تمام بخش‌های اداره میراث فرهنگی برای میزبانی از مسافران نوروزی اضافه کرد: نقشه موزه‌ها و اماکن تاریخی استان مانند سال‌های گذشته در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

ستاد اسکان فرهنگیان در 19 منطقه همدان تشکیل شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: ستاد اسکان فرهنگیان در 19 نواحی ،منطقه و شهرستان های استان همدان تشکیل شده است.

عباس حسنی محتشم افزود: امسال در استان همدان 197 مدرسه در قالب یک هزار و 667 کلاس درس همدان برای اسکان و پذیرش میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای پذیرش، میهمانان فرهنگی در اولویت هستند اضافه کرد: از این تعداد کلاس 536 کلاس خاص، 338 مجهز و 793 نیمه مجهز است.

یک وعده غذای رایگان به میهمانان فرهنگی همدان داده می شود

وی اظهار داشت: در شهر همدان با شش رستوران مهم قرارداد بسته شده که طبق روال سال گذشته یک وعده غذای رایگان به میهمانان فرهنگی مرکز استان داده می شود.

حسنی محتشم با بیان اینکه مدارس استان آمادگی کامل برای اسکان میهمانان فرهنگی نوروزی را دارد افزود: تعمیر، تجهیز و آماده سازی مدارس برای اسکان مسافران را از جمله اقدامات صورت گرفته برای جلب رضایت فرهنگیان و مسافران نوروزی توسط آموزش و پرورش این استان است.

اجرای طرح نوروزی با استقرار 18 پایگاه امدادی در همدان

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان نیز گفت: طرح نوروزی در استان همدان از 25 اسفند ماه با استقرار 18 پایگاه امدادی عملیاتی می‌شود.

حمید ره‌انجام افزود: پایگاه امداد جاده‌ای، کوهستان، امداد هوایی و همچنین امداد در ارتفاع در استان همدان دایر است و با توجه به مانورهای برگزار شده در ایام سال شرایط لازم برای ورود به طرح امداد نوروزی فراهم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به طرح امداد نوروزی عنوان کرد: ارائه خدمات گردشگری به مسافران نوروزی و فعالیت اعضای هلال احمر در پایگاه‌های امداد جاده‌ای در این ایام صورت می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه 18 پایگاه امداد جاده‌ای، هوایی و کوهستان در طرح نوروزی تعبیه شده است، عنوان کرد: طرح مذکور از 25 اسفند ماه با همکاری راه‌داری، اورژانس و پلیس راه عملیاتی می‌شود.

طرح نوروزی آرامش بهاری در جوار امامزادگان برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان همدان نیز از برگزاری طرح نوروزی آرامش بهاری در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه استان خبرداد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد صالحی افزود: این طرح با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و با استفاده از ظرفیت تعطیلات عید نوروز برگزار خواهد شد.

صالحی از برنامه ریزی برای برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو در جوار امام زادگان و بقاع متبرکه برجسته و شاخص استان خبر داد و افزود: مراسم تحویل سال نو با حضور ائمه جمعه، روحانیون، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف جامعه با قرائت قرآن با حضور قاریان ممتاز ، سخنرانی، اجرای برنامه های مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم، قرائت زیارت آل یس و قرائت دعای تحویل سال برگزار خواهد شد.

وی عطر افشانی و گلباران قبور مطهر شهدا در امام زادگان و بقاع متبرکه در لحظه تحویل سال توسط هیئت امنا و خادمین و زائرین و تهیه هفت سین قرآنی و معنوی در امام زادگان و بقاع متبرکه شاخص استان را از دیگر برنامه های طرح نوروزی آرامش بهاری عنوان کرد.

23 پایگاه راهداری در همدان مجهز شد

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری همدان از تجهیز 23 پایگاه راهداری در استقبال از ایام نوروز خبر داد.

محمد رودباری اظهار داشت: پنج اکیپ امداد تعمیراتی که 12 محور را با طول 650 کیلومتر زیر پوشش خود داده اند به صورت تمام وقت دراین محورها گشت‌زنی می‌کنند و به مسافرانی که وسایل نقلیه آنها دچار نقص فنی شده باشد امدادهای تعمیراتی ارائه می‌دهند.

وی افزود: اداره کل راه و ترابری استان همدان برای ایام نوروز 23 پایگاه راهداری تجهیز کرده‌ که در این پایگاه‌ها 345 دستگاه انواع و اقسام ماشین‌آلات مختلف اعم از نمک‌پاش، برف‌روب، برف‌خور مستقر شده‌اند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری همدان گفت: علاوه بر اقدامات صورت گرفته 20 دستگاه گشت راهداری در محورهای اصلی مستقر هستند.

وی عنوان کرد: تعداد نیروهایی که برای این اکیپ‌ها برای طرح نوروزی در نظر گرفته شده 345 نفر است.

معاون راهداری راه و ترابری همدان اظهار داشت: کار پاک‌سازی پارکینگ‌ها، دوربرگردان‌ها، سطح شانه راه‌ها و حتی حریم راه‌ها انجام گرفته تا وضعیت منظره‌آرایی راه‌ها برای پذیرایی از مسافران وضعیت خوب و مناسبی باشد.

مجوز حفاری در معابر عمومی همدان تا پایان تعطیلات نوروز صادر نمی شود

شهردار همدان نیز گفت: مجوز حفاری تا روز 15 فروردین ماه سال آینده در معابر عمومی شهر همدان مگر در مواقع ضروری، صادر نمی شود.

سیدمسعود عسگریان افزود:هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران نوروزی در همدان انجام شده است.

وی اظهار داشت: ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری همدان هماهنگی و آمادگی لازم برای استقبال از مهمانان نوروزی را در دست دارد.

عسگریان با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با همه دستگاه‌های ذیربط برای استقبال و اسکان هرچه بهتر مسافران نوروزی انجام شده است،‌ گفت: به شهروندانی که در حال ساخت و ساز هستند و در معابر سد معبر کرده اند، تذکرات لازم داده شده است.

وی اظهار داشت: از 29 اسفندماه ستاد اسکان مسافران نوروزی در شهرداری فعالیت خود را برای ارائه خدمات بهتر آغاز خواهدکرد.

با این برنامه ریزی ها چنان انتظار می رود که نوروز امسال میزان ماندگاری مسافران نوروزی در شهر همدان نسبت به سال گذشته افزایش یابد که این ام در نظرسنجی از مسافران مشخص خواهد شد.