راه اندازی سامانه الکترونیکی مردم ودولت/ تلفن 111 درخواست ها را پیگیری خواهد کرد

عادل محمدیان از راه اندازی سامانه الکترونیکی بین مردم و دولت خبر داد وگفت: ضمن راه اندازی سامانه سامد مردم از طریق تلفن 111 می توانند درخواست های خود را جهت کسب نتیجه دریافت کنند.

وی افزود: از مدت ها قبل کلیه نیروهای واحد فن آوری اطلاعات در استان البرز در حال افتتاح و راه اندازی سیستم سامد هستند.

محمدیان اظهارداشت: ستادهایی نیز در فرمانداری نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری معاونین وزارت خانه ها، روسای دستگاهها و... نیز حضور دارند و درخواست ها را جهت ثبت و ضبط در سیستم سامد جهت دستور ارجاع می دهند.

این مسئول افزود: این روند به صورت رو در رو خواهد بود و در همان محل نیز دستورات لازم صادر خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرهای نهاد ریاست جمهوری گفت: به منظور ثبت کلیه وقایع به صورت مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کلیه وقایع را رسانه ای خواهد کرد.