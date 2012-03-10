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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

راه اندازی سامانه الکترونیکی مردم ودولت/ تلفن 111 درخواست ها را پیگیری خواهد کرد

راه اندازی سامانه الکترونیکی مردم ودولت/ تلفن 111 درخواست ها را پیگیری خواهد کرد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرهای نهاد ریاست جمهوری از راه اندازی سامانه الکترونیکی مردم ودولت در استان البرز خبر داد وگفت: در جریان سفر رئیس جمهور به این استان درخواست های مردمی از طریق تلفن 111 قابل پیگیری و دریافت نتیجه خواهد بود.

عادل محمدیان از راه اندازی سامانه الکترونیکی بین مردم و دولت خبر داد وگفت: ضمن راه اندازی سامانه سامد مردم از طریق تلفن 111 می توانند درخواست های خود را جهت کسب نتیجه دریافت کنند.

وی افزود: از مدت ها قبل کلیه نیروهای واحد فن آوری اطلاعات در استان البرز در حال افتتاح و راه اندازی سیستم سامد  هستند.

محمدیان اظهارداشت:  ستادهایی نیز در فرمانداری نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری معاونین وزارت خانه ها، روسای دستگاهها و... نیز حضور دارند و درخواست ها را جهت ثبت و ضبط در سیستم سامد جهت دستور ارجاع می دهند.

این مسئول افزود: این روند به صورت رو در رو خواهد بود و در همان محل نیز دستورات لازم صادر خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرهای نهاد ریاست جمهوری گفت: به منظور ثبت کلیه وقایع به صورت مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کلیه وقایع را رسانه ای خواهد کرد.

کد مطلب 1556007

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