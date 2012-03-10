به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی صبح شنبه در نشست بررسی بازار نوروز در بوشهر اظهار داشت: واحدهای مرغداری در استان بوشهر 909 هزار قطعه جوجه‌ریزی در بهمن ماه داشته‌اند که 300 هزار قطعه کشتار و به شبکه‌های توزیع وارد شده است.

وی ادامه داد: فرآیند توزیع گوشت مرغ منجمد با قیمت مصوب تا اواخر فروردین ماه 91 ادامه دارد و تمهیدات لازم برای تامین مایحتاج عمومی مردم در ایام نوروز اندیشیده شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم در ایام نوروز و سال نو خبر داد و گفت: نگران تامین مرغ شب عید نیستیم و تقاضا به هر میزان که باشد گوشت مرغ گرم در اختیار همشهریان قرار می‌گیرد.

وی افزود: در نشستهایی که بین این سازمان و اتحادیه مرغدارن و واحدهای مرغداری و کشتارگاه‌های استان برگزار شده تا پایان ایام فروردین گوشت مرغ گرم مصرفی شهروندان را تامین می‌کنند.

مرحمتی از ورود روزانه 50 تن گوشت مرغ به بازار خبر داد و اضافه کرد: با توجه به جوجه‌ریزی انجام شده بیش از یک‌میلیون تن گوشت مرغ در ایام عید تولید و وارد بازار می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از 280 تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم سه هزار و 50 ریال در ایام پایانی سال در شهر بوشهر و 31 هزار ریال در شهرستان‌های استان برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت توزیع شده است که ثبات را در بازار ایجاد خواهد کرد.

مرحمتی افزود: مشکلات بیمه‌ای، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و بیماری‌های واگیردار از دلایل کاهش جوجه ریزی و به تبع آن افزایش قیمت مرغ در ماه‌های گذشته بوده است اما با توجه به همه این مشکلات واحدهای تولیدی قول همکاری داده‌اند مرغ مصرفی شهروندان را تا پایان فروردین ماه 91 تامین و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.