به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کمرئی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام این که اسامی شعب بانک پاسارگاد از طریق سایت بانک یادشده قابل دسترسی است، افزود: قیمت سکههای گرمی بر مبنای قیمت جهانی و میانگین قیمتی که روز قبل در بانک کارگشایی معامله شده است،تعیین می شود و به هر فرد دو قطعه سکه گرمی تعلق میگیرد.
مدیرکل ریالی و نشر افزود: این اقدام تا پایان اسفندماه ادامه مییابد، همچنین پیش فروش سکه تمام بهار آزادی با قیمت 599 هزار تومان در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی ضمن رد مجدد شایعه عدمتحویل سکههای پیشفروش شده از سوی بانک مرکزی گفت: در مرحله اول بالغ بر 4 میلیون قطعه سکه پیش فروش شده است و به طور حتم ، بانک مرکزی سکهها را در موعد مقرر به ثبتنامکنندگان تحویل خواهد داد.
کمرئی خاطرنشان کرد: از آنجایی که احتمال میرفت به هنگام تحویل نخستین سری سکههای پیش فروش شده، قیمت سکه در بازار افت کند یا این که قیمت جهانی طلا دچار نوسان شود، بانک مرکزی تمهیداتی اندیشیده است تا افراد در صورت تمایل بتوانند به جای سکه، اوراقی را دریافت کنند که نشان می دهد فرد چه تعداد سکه خریداری کرده است. به این اوراق سود تعلق میگیرد و با این ابتکار عمل، از خطرات مربوط به نقل و انتقال فیزیکی سکهها نیز کاسته شده است.
وی افزود: بانک مرکزی به هنگام اعیاد قربان، فطر و نوروز مبادرت به توزیع پول نو میکند و امسال نیز بانکهای ملی، اقتصاد نوین و کارآفرین برای تامین اسکناس نو مورد نیاز مردم مد نظر قرار گرفتهاند.
کمرئی افزود: در استانها نیز ناظرین پولی بانک مرکزی با همکاری بانک ملی ایران در این امر کمک خواهند کرد. مدیرکل ریالی و نشر با اشاره به عملکرد شایسته تحسین شبکه بانکی طی سال جاری در پرداخت مطلوب یارانههای نقدی طی12مرحله، ابراز امیدواری کرد: در ایام نوروز نیز بانکها شعب کشیک خواهند داشت تا مردم در زمینه امور پولی و بانکی مشکلی احساس نکنند.
بانک مرکزی از فردا 21 اسفندماه جاری و از طریق شعب بانک پاسارگاد به عرضه سکه گرمی مبادرت میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کمرئی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام این که اسامی شعب بانک پاسارگاد از طریق سایت بانک یادشده قابل دسترسی است، افزود: قیمت سکههای گرمی بر مبنای قیمت جهانی و میانگین قیمتی که روز قبل در بانک کارگشایی معامله شده است،تعیین می شود و به هر فرد دو قطعه سکه گرمی تعلق میگیرد.
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