یک قاضی در واشنگتن مضروب شد/ معاون کلانتر هدف گلوله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مرد روز گذشته در دادگاهی در ایالت واشنگتن، با یک چاقو به قاضی این دادگاه حمله و وی را مضروب کرد و سپس با خلع سلاح کردن معاون کلانتر که در صحنه حضور داشت و با در اختیارگرفتن سلاح کمری، به سوی این مامور قانون شلیک کرده و وی را نیز مجروح کرد.

به نوشته رویترز، بر اساس گفته های شاهدان عینی، فرد مهاجم مرد شیک پوشی بود که یک کیف دستی با خود حمل می کرد.

تیراندازی در آمریکا و مجروح و کشته شدن مردم و مقامات این کشور موضوع جدیدی در ایالات متحده نیست و به طور مرتب هر روز و هر هفته خبرهای متعددی در این باره منتشر می شود.

سالانه 30 هزار نفر در حوادثی که در آنها از اسلحه گرم استفاده شده نشان می دهد که مردم آمریکا از این موضوع نگران هستند، اما با این وجود و به دلیل سود سرشاری که در تجارت اسلحه و صادرات آن به کشورهای دیگر وجود دارد قانونگذاران و سیاستمداران آمریکایی تمایلی برای ممنوع کردن فروش و حمل سلاح در ایالات متحده ندارند.