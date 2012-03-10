پودولسکی جانشین فن پرسی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنالی ها با مسئولان باشگاه کلن بر سر انتقال 9/10 میلیون پوندی پودولسکی به "امارات" در فصل نقل و انتقالات تابستانی به توافق رسیده اند.

"آرسن ونگر" در خصوص جذب این بازیکن اظهار داشت: وقتی که ما بازیکنی مثل پودولسکی را به خدمت می گیریم بدین معنی نیست که قرار است بازیکنی را در فهرست فروش قرار دهیم. ما رابین فن پرسی را هم حفظ می کنیم.

روبرتو مانچینی، سرمربی منچسترسیتی، بتازگی اعلام کرده که علاقمند است فن پرسی را به خدمت بگیرد که این موضوع خشم ونگر را به همراه داشته است. مانچو پیش از این سمیر نصری و گائل کلیشی را از آرسنال به خدمت گرفته است.