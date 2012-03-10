آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی/ استفاده از خودروی جدید آرگو

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه صبح شنبه در مراسم آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی با اشاره به اینکه این طرح از 24 اسفند تا 14 فروردین ماه سال آینده اجرا می‌شود، گفت: در طرح امسال تعداد پایگاههای ثابت و سیار با افزایشی 50 درصدی به 1245 پایگاه و پست رسید. در طرح امسال 389 پایگاه ثابت و 856 پست موقت به امدادرسانی مشغول هستند.

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها در طرح نوروزی امسال آمادگی اسکان 154 هزار مسافر در راه مانده و درمان 71 هزار و 500 مسافر و مواجهه با 4 هزار حادثه را داریم.



رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه امسال طرح راهنمای مسافران نوروزی در یکهزار پایگاه اجرا می‌شود، تاکید کرد: در طرح راهنمای مسافران نوروزی امسال 18 هزار عضو سازمان جوانان هلال احمر اقدام به راهنمایی مسافران می کنند. در سال گذشته 21 میلیون مسافر از خدمات پست های راهنمای مسافران استفاده کردند که پیش بینی می کنیم این آمار امسال به 25 میلیون نفر برسد.



فقیه از اجرای طرح مروجین سلامت توسط سازمان داوطلبان خبر داد و تاکید کرد: در این طرح 2500 پزشک و پیراپزشک در پایگاههای امدادی مستقر شده و علاوه بر امدادرسانی به مصدومان احتمالی نکات آموزشی را در قالب فلش کارت هایی به مسافران آموزش می دهند.



تحویل 31 خودرو آرگو/ استفاده از 15 ست نجات دریایی

فقیه با اشاره به تحویل اقلام امدادی در طرح نوروزی امسال تصریح کرد: در طرح نوروزی امسال 57 خودروی کمک دار ، 119 خودروی نجات، 31 خودروی آرگو ، 21 تریلی ، 17 کامیونت حمل مواد، 139 ست نجات و ست کوهستان ، 139 کپسول آتش نشانی و 15 ست نجات دریا در اختیار استانها قرار می گیرد.

وی با بیان استفاده از خودروی جدید آرگو گفت: این خودروی جدید برای شرایط سخت به کارگیری می‌شود و امکان نجات در جاده های برفی، کوهستانی و جاده ای را دارد. این خودرو از قدرت بسیار بالایی برای انجام عملیات در آب، کوهستان و برف برخوردار است. همچنین در بارشهای امسال از تعدادی از این خودروها تست گرفته شد که موفقیت آمیز بود.