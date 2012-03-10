امکان ملاقات چهره به چهره با هیئت دولت/ مردم دستور مطالبات خود را در لحظه دریافت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل محمدیان اظهار داشت: معاونت امور پیگری مصوبات سفرکلیه مصوبه های تصویب شده در سفر هر استان را با اقدامات کارشناسانه ، به صورت ماهانه و گزارش مکتوب پیگری می کند.

وی افزود: کلیه مصوبات به صورت دقیق و بازمان مشخص شده پیگری می شود و بر مبنای روند پیشرفت هر مصوبه احکام ویژه ای صادر می شود.

محمدیان ادامه داد: وجود هر گونه موانع از طریق دستگاههای مربوطه پیگری خواهد شد.

این مسئول گفت: اگر در مواردی پروژه ای با مسائلی نظیر کندی و... مواجه باشد دستیار ارشد رئیس جمهور آن را پیگری می کند.

محمدیان در ادامه اظهار داشت: در این دور سوم برای آخرین بار مردم استان البرز این امکان را خواهند داشت تا به صورت چهره به چهره مسائل خود را با رئیس جمهور و هیئت دولت طرح کنند.

وی افزود: همراه ملاقات چهره به چهره نتیجه و اثر بخشی متفاوتی خواهد داشت و در این سفر بنا به دستور رئیس جمهور کلیه اعضای هیئت دولت با تمام اختیارات تام خود حضور خواهند داشت.

مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرهای نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری به ستادهای 27 گانه وزرا و معاونان تام الاختیار آنها اشاره کرد وگفت: این فرصت تکرار نشدنی است و وزرا در حوزه های مختلف و تخصص های خود حضور خواهند داشت تا فوراً دستورات لازم را صادر کنند

وی افزود: بنابه مشکلات مطرح شده از سوی مردم و درصورت نیاز به سایر دستگاهها نیز معرفی خواهند شد.