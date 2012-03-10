وقوع بیش از 13 هزار و 500 حادثه در کشور در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود مظفر صبح شنبه در مراسم آغاز طرح ملی امداد ونجات نوروزی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون 13هزار و 518 حادثه کوهستان، شهری، طبیعی و انسان ساز در کشور رخ داده است که بر اثر آن 190 هزار و 390 نفر متاثر از حادثه شدند.امدادگران هلال احمر در این مدت 187 هزار و 585 نفر را از مرگ حتمی نجات داده و 61 هزار و 605 نفر نیز اسکان اضطراری یافتند.



وی ادامه داد: در این مدت 151 هزار و 929 نفر از خدمات امدادی 76 هزار امدادگر و پرسنل هلال احمر استفاده کردند. همچنین در این مدت 80 هزار بسته غذایی و اقلام زیستی نیز در میان حادثه دیدگان توزیع شد.



رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از 1470 دقیقه پرواز توسط 14 بالگرد هلال احمر خبر داد و افزود: 6 هزار و 575 نفر از طریق بالگرد جابه جا شده و 737 تن مواد غذایی و محموله امدادی برای مردم روستاها و شهرهای حادثه دیده جابه جا شد. همچنین 126 مجروح حوادث نیز به وسیله بالگرد به بیمارستانها منتقل شدند.



مظفر تاکید کرد: در انتخابات مجلس نهم نیز 40 صندوق و 100 نفر از عوامل برگزاری انتخابات که در کولاک گرفتار شده بودند توسط هلال احمر و با بالگردها به مرکز استان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه از نظر کیفی هر پایگاه دارای یک آمبولانس و خودروی نجات می‌شود، گفت: از نظر کیفی هر پایگاه دارای یک آمبولانس و یک خودروی نجات می‌شود اما از نظر کمی تا رسیدن به هر 40 کیلومتر یک پایگاه 5 برابر امروز نیاز به پایگاه داریم. البته در حال حاضر زمان حضور در حادثه 13 دقیقه است که با راه اندازی پایگاهها به زیر 8 دقیقه می رسد.







