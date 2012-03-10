به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه محمد جواد جعفریان در مراسم آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال 91 با اشاره به اینکه نتایج اجتماعی حوادث رانندگی در کشور تشریح نشده است، اظهار داشت: امسال رویکرد جدید سازمان جوانان علاوه بر برنامه های گذشته تشریح نتایج حوادث رانندگی نیز است. امسال هزار پست راهنمای مسافران نوروزی در کشور فعال هستند که 40 درصد آنها به صورت شبانه روزی خدمات رسانی می کنند. بر اساس پیش بینی ها طرح امسال از 28 اسفند آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون به ازای هر یک و نیم پست یک خیمه نماز در جاده‌ها وجود دارد تاکید کرد: پیش بینی می کنیم تا نماز جماعت در این مراکز برگزار شود ضمن اینکه در نقاط سردسیر و بادخیز نیز از کانکس استفاده می کنیم.



رئیس سازمان جمعیت هلال احمر ادامه داد: 300 ارزیاب طرح امسال را پوشش می دهند و با همکاری جهاد دانشگاهی یک دوره آموزشی برای نیروهای حاضر در طرح نیز برگزار شد.

وی از توزیع یک میلیون کیف امدادی داشبورد خبر داد و افزود: علاوه بر ارائه خدمات سلامت اقدامات رایانه ای نیز همانند ارسال بلوتوث و چک ایمیل در این پست ها اجرا می‌شود. همچنین 500 هزار نسخه نقشه استان که سیاحتی و امدادی است در میان مسافران توزیع می‌شود.

جعفریان تاکید کرد: نقاط حادثه خیز جاده ها شناسایی شده و در نقشه های سازمان جوانان برای رانندگان مشخص شده است. همچنین در طرح امسال 50 شخصیت سینمایی، تلویریونی با صدای خود پیام هایی را برای سامانه 6427 ثبت کرده اند که در اختیار مردم قرار می گیرد. در طرح امسال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و شهرداریها علاوه بر برگزاری جشن عیدانه در پست ها 10 میلیون قلم کالا نیز توزیع می‌شود.