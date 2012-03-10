قشم؛ بزرگترین جزیره خلیج فارس با طبیعتی شگفت انگیز

به گزارش خبرنگار مهر، جزیره قشم علاوه بر برخورداری از ویژگیهای طبیعی، موقعیت خاص استراتژیک در صحنه سیاست دارد. بنا بر مشاهدات آنوبانینی شهر قشم و اطراف آن که دارای اماکن قدیمی و بقایای قلاع است، حکایت از دوران شهرنشینی و تمدن در ایام گذشته این شهر بندری دارد.

انجیر معابد یا درخت سبز

از رستنی های شگفت انگیز مناطق حاره، مخصوصا جزایر خلیج فارس، درخت همیشه سبز، درخت لور (معروف به انجیر معابد) است که تاجی بزرگ با ریشه های هوایی دارد. میوه نارنجی رنگ درخت لور، مطبوع و خوراکی است.یکی از زیباترین درخت های لور در تم سینتی ( منطقه توریان) قرار دارد و در نزدیکی آن، بقعه ای دیدنی با طرح معماری کهن به نام «زیارت پیر» قرار دارد.

دریا

به طور کلی 11 گونه خرچنگ از سه خانواده در جزیره قشم وجود دارد. آبهای جزیره قشم از انواع ماهی غنی است. در آبهای جزیره های قشم، هنگام و لارک و هم چنین در تنگه خوران و شرق لافت لاک پشت سبز دیده می شود.

ساحل شنی در شرق کانی و در قسمت جنوب شرقی، مکان دلخواه برای لاک پشت های دریایی است.«دلفین بینی بطری» نیز از عمده پستانداران این منطقه است.

غار خوربس

به فاصله 12 کیلومتری قشم در کنار جاده جنوبی، «غار خربس» بر سینه کوهی مشرف به دریا و دشت میانکاسه قرار دارد.

غار خوربس از غارهای دریایی است که در اثر گرداب و تخلیه ماسه ها، از حفره سنگ ها به وجود آمده است، اما در دوره های پیش از اسلام با افزایش وسعت غار خربس در بخش های تالار میانی و دهلیزهای انشعابی، به احتمال زیاد مردم از آن به عنوان پناهگاه و یا نیایش گاه استفاده می کرده اند.

چاه های تل آب یا طلا

در 76 کیلومتری شهر قشم و در 30 کیلومتری شمال فرودگاه بین المللی قشم، چاه های طلا قرار دارد. در روستای لافت، پیش از همه بادگیرهای منازل روستایی، چشم مشتاقان دیدار از قشم را به خود جلب می کند.

پس از آن به محض ورود به لافت و در جوار قلعه نادری، حلقه های چاه آب متعدد در داخل گودال دامنه کوه به چشم می خورد که حکایت از فناوری ذخیره آب پارسیان جزیره نشین عهد هخامنشی و دوره زرتشتیان دارد. چون فناوری چاه کنی و قنات تا آن جا که مشخص شده، خاص گبریان و زرتشتیان بوده است.

سدهای ساسانی و هخامنشی

در قشم آب شیرین برای انسان، حیوان و گل و گیاه ارزش حیاتی دارد. از روزگاران قدیم با ساخت سد در تنگه ها، راه ها و دره ها، آب های شیرین فصل بارانی را جمع آوری می کردند و به تدریج به مصرف شرب و کشت می رساندند.

سد پی پشت

در نزدیکی روستای "پی پشت" و در 37 کیلومتری شهر قشم و 28 کیلومتری فرودگاه بین المللی قشم در شمال جزیره قرار دارد. تاسیسات تقسیم آب این سد تاریخی از دوره ساسانی در مدخل تنگه، به چشم می خورد.

سد گوران

در 78 کیلومتری شهر قشم و در کنار روستای گوران، در نزدیکی جاده طبل- باسعیدو قرار دارد. تاریخ سنگ بنای اولیه سد به دوران گوران ( گبران یا زرتشتیان) و هخامنشیان برمی گردد.

قلعه پرتغالی های قشم

این قلعه قبل از سلطنت شاه عباس از سوی پرتغالی ها، به عنوان دژ نظامی برای کنترل ترافیک دریایی منطقه هرمز و خلیج فارس ساخته شده است.