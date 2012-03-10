کی روش چهارشنبه بر می گردد/ جلسه با کفاشیان و اعلام برنامه های تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، کی روش که روز گذشته برای حضور در مراسم قرعه کشی مسابقات نهایی انتخابی تیم ملی به مالزی رفته بود، مجددا به اروپا بازگشت تا ماموریتش را برای تماشای بازی های بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های اروپایی تکمیل کند.

بر این اساس کی روش و دستیارانش روز چهاردهم مارچ ( چهارشنبه، 24 اسفند) به تهران بر می گردند و برنامه های نهایی تیم ملی را با علی کفاشیان در میان می گذارند. کی روش که از تعطیلات نوروزی در ایران با خبر است، قصد دارد هر چه زودتر جلسه اش را با کفاشیان برگزار کند تا تکلیف اردوها و بازی های تدارکاتی تیم ملی مشخص شود. این جلسه احتمال زیاد روز چهارشنبه یا پنجشنبه همین هفته برگزار می شود.

خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی با اعلام این خبر به مهر گفت: در صورتی که کی روش با کفاشیان برای عملی کردن برنامه هایش به توافق برسد احتمال دارد این برنامه را در اختیار رسانه ها قرار بدهیم.

وی درباره برگزاری بازی های دوستانه تیم ملی تاکید کرد: 23 اردیبهشت لیگ ما تمام می شود و بازیکنان بلافاصله به اردوی تیم ملی دعوت می شوند. در این اردو قطعا قبل چند بازی دوستانه با تیم های مختلف خواهیم داشت، اما هنوز حریفان ایران مشخص نیستند. این احتمال هم هست که قبل از پایان لیگ و در یک اردوی کوتاه مدت یک بازی دوستانه داشته باشیم.

والی زاده در خصوص بازی دوستانه تیم ملی با چین هم گفت: حالا که قرعه کشی به پایان رسیده و تمام تیم ها حریفانشان را شناخته اند باید منتظر پیشنهاد سایر کشورها باشیم. البته پیشنهاد چین مربوط به تابستان 91 و بعد از دور اول بازی های نهایی است.